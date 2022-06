FOTOD | Mis ühendab luksuskellasid ilumaailmaga? Tuntud tehnoloogiafirma näitas ette

Tänasel üritusel tõi Huawei Eesti seadmeäri üksuse juht Taavi Ting välja, et ainuüksi eelmise aasta rahvusvahelise raporti kohaselt tarnis Huawei kogu maailmas kokku üle 100 miljoni randmel kantava seadme. “Näeme, et toodete funktsionaalsuse suurendamine kasvatab kasutajate rahulolu ja toob palju positiivset tagasisidet, eriti just käel kantavate seadmete osas. See omakorda kinnitab meile, et oleme õigel teel ja innustab looma veelgi paremaid kombinatsioone kvaliteetsest disainist ja nutikast tehnoloogiast,” sõnas ta.