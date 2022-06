VÄRVIKAD FOTOD | Soe ilm, imeline loodus ja hea vein. Miks tasuks tuttavate Euroopa riikide asemel hoopis Sloveeniasse reisida?

Tere, Sloveenia!



Sloveenia tervitas ereda päikesepaiste ja peaaegu kolmekümne soojakraadiga. Esimese päeva plaan oli tutvuda rannikust mõnekümne kilomeetri kaugusel oleva piirkonnaga. Kui nüüd heita pilk Aadria mere rannikule, on see sadade kilomeetrite jagu imeilusat autoga läbitavat rannajoont, mille jooksul võid sattuda Abaaniasse, Monte­negrosse, Bosniasse ja Hertsogo­viinasse, Horvaa­tiasse, Sloveeniasse ja Itaaliasse. Kui Bosnial on merepiiri 20 kilomeetrit, siis ega Sloveenialgi seda liiga palju ei ole, vaid