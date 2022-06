Kui autod on töö, hobi ja kõik nende vahepeale jääv. Paula Johanna Adamson: juba väiksena mängisin barbide asemel klotsidega

Paula Johanna Adamsonil (26) võtab neljarattaliste puhul põlvedest nõrgaks eelkõige disain ja lemmikautod on tihtilugu välimusest mõjutatud. Sellest märgatavalt huvitavam on aga fakt, et autode sisemust hästi tundvale neiule pole võõrad ei remondi- ja keevitustööd ega mootori kokkupanek. Üks asi viis teiseni ja juba mitu aastat on autod noore naise igapäevaelu lahutamatu osa.

Kui oma elu esimese auto, kuldse 3. seeria BMW E46 jahutussüsteem pärast mitmekordset esinduse külastust endiselt streikis ja ühtegi teadlikku tuttavat polnud käepärast võtta, otsustas autohuviline Paula Johanna Adamson end kättesaadava info abil kurssi viia ning probleemist teoreeritiliselt aru saada. „Ema soovitas alguses ikka esindusse viia, sest kui üldse keegi sellega tegeleda oskab, siis esindus. Ma ei taha väita, et seal lihtsalt loodeti, et saab mingile lollile blondile mitu korda sama teenust müüa. Võib-olla ei õnnestunudki kohe viga tuvastada. Aga kuna püsivalt oli sama probleem, tekkis lõpuks tunne, et peaksin ikka ise ka aru saama, mida nad mulle räägivad ja milles on reaalne põhjus,” kirjeldab terve elu vähemal või rohkemal määral autodega kokku puutunud Paula kuue aasta tagust seika, mis Pandora laeka avas. Tol hetkel polnud tal aimugi, et tegu on vaid sissejuhatusega autondusse ja tehnikasse, mis tema ellu tulema hakkavad.