Läbi aegade on naised seisnud silmitsi pealesurutud iluideaalidega ja ühiskondlike käitumisnõuetega, mille tagajärjeks on liiga enesekriitilise minapildiga õnnetud hinged.



Kui loobud kaalustigmast, ei pea enam kortsude üle arvet ja näed end just täpselt sellise tugeva jumalannana, kes sa päriselt oled, leiad ka võtme oma sisemise väe äratamiseks.



Naise sünnipärane loomus on liikuv ja vaba. Raamideta kõiksus...