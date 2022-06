LUMMAVAD FOTOD | Heledad toonid, puidust detailid ja kõige trendikam furnituur. Popi elustiilipoe omaniku imekaunis kodu Leppneemes

Pere kodu asub ainulaadses plussenergiamajas Leppneemes. Perenaine Liina ütleb, et tegutseb eelkõige tunde järgi — kui idee on juba tulnud, siis ainus võimalus on see kiirelt teoks teha. Nõnda läks nii kodu kui ka elustiili­poega Tobias & Ida. Mõlema puhul jõuti ideest teostuseni kõrvaltvaataja jaoks usku­matult kiiresti. Mui­dugi tuleb planeerida ja eelarve läbi arvutada, kuid pikalt plusse ja miinuseid kaaluma ta ei jää.