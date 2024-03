“Mul ei ole kõige tervem keha — elan krooniliste valude ja tugevate valu­sööstudega. Vahel ei saa ma süüa. On olnud hetki, mil olen oma keha peale vihane — miks sa ei tööta? Samas tean, et kui ta oleks nõrgem, siis oleksin juba surnud. Selles pole küsi­mustki! Mu keha on piisavalt tugev, et hoida mind kõige kiuste elus.