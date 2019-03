Aknet saab edukalt ravida, kombineerides professionaalset ja kodust nahahooldust

New Look Clinic

Laiad poorid, roosad ketendavad laigud ja vistrikud ei peaks rikkuma sinu välimust.

Kuigi sageli arvatakse, et akne on vaid kosmeetiline probleem, pole see tegelikult nii – haigus võib jätta arme kogu eluks nii nahale kui ka hinge. Probleemi ennetamiseks tasub pöörduda julgesti spetsialisti poole, kes aitab leida parima lahenduse.

Probleemse naha peamised põhjused on liigne rasueritus, rasunäärmete sarvestumise häired, aeglane naha mikrovereringe, hormonaalsed nihked ja bakterid.

Rasunäärmete ülesanne on organismis rasu toota. Kui nende töö on aeglane, ei jõua looduse poolt naha niisutamiseks ja kaitseks mõeldud rasu piisavalt kiiresti naha pinnale ning hakkab kogunema hoopis karvanääpsu sisse, kus segunedes surnud rakkudega tekitab ummistunud poore ehk komedoone. Kui rasu koguneb järjepidevalt karvanääpsu ja aknet tekitavate bakterite vohamine suureneb, siis karvanääpsu seinad rebenevad ning tekib põletik, mis satub ümbritsevatesse kudedesse. Selle tulemusel toimuvad sidekoelised muutused, mis väljenduvad naha peal punaste punnikeste või mädapeadena ja võivad lõpptulemusena tekitada aknearme.

Rasu tootmist reguleerivad meessuguhormoonid (peamiselt testosteroon), mille tase hakkab tõusma puberteedieas. Selle toimel rasunäärmed suurenevad ja hakkavad tootma rohkem rasu. Enamikul inimestel ei ole hormoonide tase normist kõrgem, kuid arvatakse, et mõnede nahatüüpide tundlikkus neile on suurem.

Kui naha mikrovereringe on aeglane, aeglustub ka surnud rakkude irdumine ning toimub nende kuhjumine ehk liigne sarvestumine, mille tulemusel rasunäärmed kitsenevad ja rasu pääs nahale on taas takistatud.

Meelde tasub jätta – vistrikke ei tohi pigistada, sest see võib kaasa tuua hoopis põletiku ägenemise ja armide tekkimise.

Abi saab spetsiaalsest kosmeetikast

Laboratoires Renophase Parisi dermakosmeetika sarja innovaatilisus seisneb selles, et koos osaliselt neutraliseeritud glükoolhappega kasutatakse võrkstruktuurilisi aktiivaineid, mis annab ravimile lausa 80% imendumisvõime probleeme põhjustavate teguriteni/kolleteni.

Glükoolhape aktiveerib naha mikrovereringluse nii epidermises kui ka dermises, kiirendab rakkude uuenemist nahas ja karvanääpsudes, reguleerib rasueritust, lõhub surnud rakkude vahel oleva tugeva sideme ning eemaldab seega pindmised sarvestunud rakud, ahendab laienenud poore ja annab nahale ühtlasema struktuuri.

Patsient 1: Nahk enne ja pärast kuut protseduuri ning kodust ravi Renophase'iga.

Aluselistel aminohappeühenditel on antiseptiline ja antibiootiline toime. Koostoimes glükoolhappega muutub kompleksne preparaat nahasõbralikuks, mistõttu on võimalik kasutada tugevamaid happeid ning pikendada ravimi mõjumisaega nahal, mis on otseselt seotud naha märgatava paranemisega.

Maksimaalne imendumisvõime ravimi molekulidele on saadud biotehnoloogilise erimeetodiga. Renophase'i teadlased on välja töötanud võrkstruktuuriga molekulid, mis annavad ainele omaduse tungida ühesuunaliselt ja ühtlaselt sügavale pärisnahka, vabastades aktiivained järk-järgult ja kleepudes raku pinnale.

Aktiivaineteks kasutatakse bioloogiliselt sobivaid aineid, mis on loodusliku päritoluga. Patsient 2: Nahk enne ja pärast ühte keemilise koorimise protseduuri ja kodust ravi Renophase'iga.

Hormonaalse tasakaalu normaliseerimiseks kasutatakse toodetes genisteiini ja diosgeniini, mis on fütoöstrogeenid ja mida saadakse sojaoast, Aasia metsikust vesijamsist ja bataadist. Need töötavad samamoodi nagu meie organismi östrogeen, mistõttu mõjutavad testosterooni mõju rasunäärmetele, mille tulemusel toodetake vähem rasu. Samuti on tugeva seenevastase omadusega, mis aitab pärmi- ja muude seeninfektsioonide korral (nt seborreödermatiit).

Rasu pärssimise tõhustamiseks kasutatakse toodetes tsingi kompleksi ja salitsüülhapet.

Niimoodi teadlikult lähenedes on üldiselt pärast esimest protseduuri muutused näha. Pärast neljandat protseduuri on muutused juba tõsisemad ning pärast kaheksandat protseduuri püsivamad. Soovituslik on läbida kaheksast protseduurist koosnev ravikuur ja tulemuse hoidmiseks veel kinnitavalt neli protseduuri.

Patsient 3: Tulemus pärast aastapikkust kodust ravi Renophase'iga, mida on kombineeritud keemilise koorimise protseduuridega.

Laboratoires Renophase Paris toimib süsteemselt ehk professionaalse ja koduse ravi kombineerimisel. Igal hommikul ja õhtul tuleb nägu pesta glükoolhapet sisaldava näopuhastusgeeliga, mis eemaldab efektiivselt mustuse ning reguleerib rasunäärmete tööd. Vaieldamatu kasutajate lemmik ja auhindu võitnud Renophase Gel Nettoyant on kohustuslik osa koduses hoolduses.

Kui igapäevane nahahügieen ei ole paigas või on ebapiisav, pole mõtet muud ravi teha. Aknelise ja rasuse naha hirm on Renophase Emulsion RenewPure, mis töötab mitmetest retseptiravimitest tõhusamalt, säästes nahka liigse kuivamise eest. Neid tooteid on võimalik leida www.newlook.ee e-poest või suurematest Euroapteekidest.

Alati tasub arvestada, et akne ravi ja haiguse kulgu ehk seda, kuidas ja kui kiiresti akne lööve paraneb, võivad mõjutada vale toitumine, kurnatus, mustus, jumestus, suitsetamine, mõned ravimid, valed kosmeetilised vahendid ja emotsionaalne stress.

Teadke, et varajane ravi vähendab akne progresseerumise ja armistumise võimalust!

Renophase'i protseduuride esinduskliinik on New Look Clinic Tallinnas. Samu tehnikaid praktiseerivad erameditsiinikeskus Confido, Lasnamäe Medicum, dr Liina Tiigi kliinik ja Tartu ülikooli kliinikumi nahahaigustekliinik.