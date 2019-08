„Appi, täitesüstid!” on paljude minu patsientide esimene reaktsioon, kui soovitan neile lahenduseks täitesüsti. See hirm tuleneb ülesüstitud „pardihuultest” ja „hamstripõskedest”, mida endale ekslikult ette kujutatakse. Minu eesmärk on vähendada täitesüstidega seonduvaid hirme ning kinnitada, et kogenud spetsialisti tehtud täitesüst on täiesti ohutu ja tihti parim lahendus inimese murele.

Overinjected faces (ülesüstitud näod) on see kurjajuur, mis inimesi hirmutab ja mis loob tugeva stereotüübi, et kõik, kes lasevad endale kas või tilgakese hüaluroonhapet süstida, on lõppkokkuvõttes ühesuguse näoga ja see paistab juba kaugelt välja. EI, EI ja veel kord EI! Mina kui spetsialist näen iga päev vaeva, et veenda inimesi vastupidises. Rahustan kliente, et nägu ei jää pärast süstimist nagu täispuhutud pall ning keegi ei märka, et näoga midagi tehtud on. Märgatakse ainult seda, kui värske ja puhanud sa välja näed.

Täitesüst ei tee sind koledaks

Täitesüst on kui pintsel kunstniku käes. Süst on vahend, spetsialist on kunstnik. Seega ei tee täitesüst sind koledaks, küll aga võib seda teha kogenematu spetsialist, kes ei oska hoolikalt näo proportsioone ja anatoomiat analüüsida. Hea spetsialist on nagu andekas kunstnik, kes oskab hinnata sinu individuaalsust ja teeb ainult neid toiminguid, mis toetavad sinu loomulikkust. Hea spetsialist analüüsib, vaatab hoolikalt näokuju üle, arvestab hambumusega, nina suurusega, luustiku ehitusega ja palju muuga. See töö on nagu portree joonistamine: oluline on iga detail ja kõik peab omavahel kokku sobima. Täitesüsti saab teha praktiliselt kõikidele (välja arvatud inimestele, kelle tervis seda ei luba). Arvestades igaühe individuaalsust, naha seisukorda, vanust ja kliendi enda soove, valib spetsialist õige preparaadi, õige süstimiskoha ja õige preparaadi koguse.

Täitesüstidega me pigem taastame seda näopilti, mis eelnes vananemisele. Me ei moonuta nägusid ega taha seda kunagi teha! Kui süstimine pole näidustatud, siis ütleme ausalt, et täitesüstist abi ei saa. Meie eesmärk on luua inimeses heaolutunne, peatada vananemisprotsess ja likvideerida mõned kortsud, mis on inimest igapäevaselt häirinud. Parandame ka looduselt saadud pisivigu, millega inimene ei suuda elu jooksul leppida. Nendeks on näiteks näo asümmeetria, kitsad või sissepoole hoidvad huuled, lohk lõual või hoopiski lõuavaegus. Praktiliselt kõikidele inimestele saab täitesüste teha, seda aga mõõdukalt ja targalt, luues harmoonilise näo.

Hirmsate kõrvalmõjudega hirmus protseduur

Tõesti, täitesüst ei ole niisama lihtne hüaluroonhappe süst, mis sind ilusamaks teeb, ning igaüks seda teha ei tohi. Hoolimatu spetsialisti tõttu võib iluprotseduur lõppeda armidega, taastava ravi vajadusega või kõige halvemal juhul ka pimedaks jäämisega. Spetsialist, kes on läbinud ühe juhusliku koolituse, kes ei oma meditsiinilist haridust ning on liiga julge ja hoolimatu käega, on ilumaailma probleem.

Kuidas spetsialisti valida?

1. Julge küsida haridust. Eestis võivad täitesüste teha ainult tervishoiutöötajana registreeritud meditsiiniharidusega isikud (arstid ja õed).

2. Küsi läbitud koolituste kohta. Ohumärk on see, kui koolitusi on ainult üks.

3. Veendu, et sulle pakutakse tugisüsteemi. Küsi, mida spetsialist saab ette võtta juhul, kui midagi halvasti läheb. See näitab, kas tegija on valmis sind aitama. Kui süsti teeb õde, siis on kindlam, kui ta töötab kliinikus koos arstidega, et hädaolukorras saaks arst vajaliku retsepti väljakirjutamisel aidata.

4. Vaata, kuidas spetsialist ja tema töökoht välja näevad. Mida loomulikum on spetsialisti enda välimus ja mida puhtam on töökeskkond, seda rohkem võid spetsialisti usaldada.

5. Konsulteeri põhjalikult. Õige tegija vastab kõikidele sinu küsimustele ning teavitab sind võimalikest kõrvalmõjudest.

6. Hinda teenindust ja tegija kättesaadavust. Küsi spetsialisti kontakti, kuhu saaksid küsimuste korral pärast protseduuri abi ja nõu saamiseks pöörduda.

Siiski võib ka kõige parema spetsialisti töös ette tulla kõrvalekaldeid. Siinkohal eristub hea spetsialist halvast selle poolest, KUIDAS ta tekkinud olukorda parandab. Ole teadlik, vali inimene, kelle stiil sulle sobib. Käi konsultatsioonil ning esita küsimusi senikaua, kuni sul tekib usaldus.

Yulia Dotsenko, esteetilise meditsiini õde