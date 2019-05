Isepäevitav toode, mida julgen kasutada ja soovitada

Mulle on alati meeldinud jumekas nahk, aga väljaspool suveaega on seda olnud päris keeruline saavutada. Väikese jume saavutamiseks käin aeg-ajalt solaariumis, kuigi tean, et see ei ole kõige tervislikum.

Kui sain ettepaneku katsetada LUUVi isepruunistavaid tooteid, olin veidi skeptiline, sest see maailm on minu jaoks pea täiesti tundmatu. LUUVist teadsin vaid nii palju, et see on Eesti kosmeetikabränd ja mõte sellest, et kodumaine bränd teeb isepruunistavaid tooteid, tundus intrigeeriv. Viimastel aastatel on esile kerkinud mitmeid kodumaiseid kosmeetikat tootvaid ettevõtteid, ent pole veel kuulnud, et keegi neist pakuks päevitust otse purgist. Nagu juba mainisin, tundus võimalus intrigeeriv ja mõtlesin, et miks mitte, teen proovi!

Päeval, kui tooted minuni jõudsid, olin väga elevil. Eriti tore oli, et ühe toote asemel saabus kolm: Kooriv dušigeel, Isepruunistav kuivõli (keskmine toon) ja jume pikendamiseks Porgandi kuivõli. Mulle meeldib, kui saan ühelt tootjalt kogu sarja vajaminevaid tooteid. Olen see, kes kasutab alati ühe ja sama sarja šampooni ja palsamit ka. Usun, et need koos annavad maksimaalselt hea tulemuse. Ka LUUVi puhul on kogu tootesari hästi läbimõeldud ning tooted täiendavad üksteist. Näiteks Kooriv dušigeel koorib õrnalt nahka ja valmistab selle ette isepruunistavaks protseduuriks. Jume aitab jälle pikendada porgandi kuivõli. Tootepakendid nägid välja kvaliteetsed ja ilusad. Mul läks kohe mõte sõbranna peale, kelle sünnipäev mai lõpus tulemas. Väljanägemise põhjal sobiksid tooted suurepäraselt lähedase kingipakki.

Olles ise toitumisnõustaja ja vaadates hoolikalt, et mu toidulaud oleks tervislik, hoolin loomulikult ka sellest, mida endale peale määrin. LUUVi tooted on minu rõõmuks 98–99% looduslikud, Porgandi kuivõli sisaldab A-vitamiini ja beetakaroteeni, Kooriv dušigeel bambuseosakesi ning oli nii mõnusa värske rohelise tee lõhnaga. Naha teevad pruuniks toimeained, mis on saadud suhkrupeedist ja vaarikatest. LUUVi porgandi kuivõli lõhn on nii mõnusalt värske ning asendab hästi ka kehakreemi. Lõhn oli üldse üks, mis kohe tähelepanu äratas ja meelde jäi. Need tooted lõhnavad imeliselt!

Protsess ise oli üllatavalt lihtne. Isegi minusugusel algajal oli kuivõli väga lihtne ühtlaselt peale kanda. Õli imendus kiiresti ega jätnud nahka rasvaseks. Tegin pruunistusprotseduuri õhtul ja kartsin natuke oma lumivalge voodipesu pärast, aga minu üllatuseks ei jäänud nahk määrima ei voodipesu ega riideid. Mäletasin kooliajast ja olin ka sõbrannadelt kuulnud, et pruunistava kreemi tunneb lõhnast silmad kinni ära. Tavaliselt on neil selline iseloomulik pisut ebameeldiv lõhn. LUUVi Isepruunistuv kuivõli oli aga täiesti lõhnatu.

Suvise jume saamiseks kasutasin tooteid kolmel järjestikusel päeval. Mulle meeldis, et jume tuli ühtlane, mitte nii, et kontrast oleks olnud liiga suur. Neid tooteid võib vabalt kasutada näiteks ainult konkreetse kehaosa jaoks. Paljudel on probleem, et jalad on võrreldes ülejäänud kehaga valgemad, siis LUUV sobib ideaalselt ka nende toonimiseks. Toode läheb kehal hästi laiali, seda kulus üsna vähe ja seega peaks pudelikesest jätkuma päris pikaks ajaks.

Mul on hea meel, et sain endale üsna ootamatu pakkumise testida uut isepruunistujat. Eelarvamused ja vanast ajast pärit hirm purgipäevituse suhtes said seljatatud. Tore, et Eestis tehakse nii head ja kvaliteetset kosmeetikat. Julgen öelda, et olen LUUVi näol leidnud endale tervisliku alternatiivi solaariumipäevitusele ja boonusena lahendasin ka eelseisva kingiküsimuse – mida kinkida sõbrannale. Leidsin nende kodulehelt ka sädelusega Porgandi kuivõli. Ma tean, et ta hakkab seda armastama.