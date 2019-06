Kirurg Sven Troost: ka minimaalne kirurgiline korrektsioon võib teha inimese õnnelikuks!

Rannahooaeg on saabumas ning paljud naised ja mehed avastavad, et on aeg hakata trenni tegema ja dieeti pidama. Kirurg Sven Troost tõdeb, et sõltuvalt kehakaalust on trenni ja dieediga üsna keeruline juba algavaks hooajaks vormi saada. Troost selgitab, mis aitab vormi saada, millises olukorras on kirurgia kasulik ning millal võiks seda vältida.

Kui palju enne rannahooaega oleks vaja oma kehavormiga tegelema hakata?

Kui inimene on enam-vähem vormis ja tahab paar-kolm kilo kaotada, siis on see võimalik ka mõned kuud enne suve. Kui aga pole aastaid trenni tehtud ja söödud on kontrollimatult, ei ole samaks hooajaks kahjuks võimalik end vormi ajada. Loomulikul teel on see igal juhul raske. Alustama peaks ikkagi mitu aastat varem.

Võttes väga intensiivselt alla, lühikese ajaga kümme kilogrammi ja rohkem, tekib oht sama perioodiga tagasi juurde võtta. Uuringud on tõestanud, et sellisel puhul võetakse tavaliselt juurde rohkem kui enne kaaluti.

Millist rolli mängivad kaalu langetamises tervislik toit ja treening?

Esiteks sõltub hästi palju sellest, milline oli algkaal. Teiseks peab treening olema järjepidev ja regulaarne. Korralikke tulemusi on näha poole aasta või aasta pärast. Trenni ei saa teha nii, et natuke enne suve ja siis terve aasta vältel jälle mitte midagi.

Kui inimene on söönud pikalt ebatervislikku toitu ja otsustab nüüd, et hakkab võimalikult tasakaalustatult toituma, pole tervislik toit talle tavaliselt meeldiv. Ta ei ole lihtsalt sellega harjunud ning on sunnitud pingutama. Jubedalt pingutades peab ta umbes kolm kuud dieeti, aga siis loobub. Tervislikud toidud on tunduvalt maitsvamad, kui nendega ära harjud. Mina soovitaksin leida endale meeldiva treeningu- ja dieedirežiimi. Siis tulevad ka tulemused.

Mida teha, kui treening enam ei aita?

Ei saa luua kaht sellist äärmust, kus ühel pool on treening ja teisel kirurgia. Mina soovitan alati ka neil, keda olen opereerinud, edasi trenni teha. Samas leidub tõepoolest seisundeid, mida on trenni ja dieediga raske ja vahel isegi võimatu korda saada. Näiteks pärast sünnitusi välja veninud kõhulihased. Kuna kõhusein on veninud, pole mingi nipiga seda võimalik treenides korda saada.

Rääkides aga rasva ladestumisest, siis mõnikord koguneb rasv inimestel ebaproportsionaalselt mingisse kindlasse kohta, näiteks külgedele ja kõhule. Kui teha selles olukorras külgedele ja kõhule trenni, ei toimi asi nii, et rasv läheb täpselt sealt ära, kust inimene tahab. Olukorras, kus rasv on ladestunud ebaproportsionaalselt, aitab siiski rasvaimu. Näiteks viis korda nädalas trenni tegeval mehel võivad olla külgedel rasvapadjandid, mis mitte kuidagi ära ei lähe. Siis aitab kirugiline korrektsioon probleemi lahendada ning ka kõhulihased tulevad paremini välja.

Millises olukorras inimene võiks teha maovähendusoperatsiooni ja millega ta seejuures arvestama peaks?

Haigekassa poolt tasustavatele operatsioonidele kehtivad kriteeriumid KMI 40 ja üle vôi 35 ja üle, kui kaasnevad teatud haigused. Kui inimene ise maksab, siis kriteeriumid nii ranged ei ole, peab vaatama iga inimest ja juhtumit eraldi ning prognoosima vôimalikult hästi elukvaliteedi muutust operatsiooni järel. Lisaks kehakaalule on olulised tegurid ka motiveeritus, eluviis, operatsiooni mõttest arusaamine ja valmisolek järgida pärast operatsiooni teatud soovitusi. Seda kõike proovime välja selgitada vestluse käigus. Oluline on sellises etapis teha otsus mitte opereerida neid, kelle operatsioonijärgsed probleemid on prognoositavad.

Millisele inimesele maovähendusoperatisoon ei sobi?

Operatsioon ei sobi neile, kes arvavad, et nad tehakse korda ja ise ei pea midagi tegema. Opereerida ei tohiks ka erinevate sôltuvushäiretega inimesi.

Kui oluline operatsioonide eel ja järel on psüühiline faktor? Kas te olete näinud, et enesehinnang paraneb ja inimene saab elus nagu uue suuna?

Psüühiline faktor ongi kõige olulisem. Lisaks otseselt kaalulagusest tingitud enesehinnangu tõusule avaneb palju erinevaid sportimisvõimalusi. Saab näiteks jooksmas käia, sest põlved enam ei valuta. Tihti on rasvunutele ainus vôimetekohane sport vesiaeroobika või vahel ka kepikônd. Sportimine tôstab meeleolu ja muudab elu kvaliteetsemaks. See on palju olilisem, kui piinliku täpsusega kaloreid ja suutäisi lugeda.

Paradoksaalselt võib tekkida suhteprobleeme ülekaaluliste kaaslaste ja sôpradega, kellele ei pruugi need uued hobid ja harjumused meeldida.

Milliseid nõuandeid võiks anda unistuste keha saavutamisel?

Unistused on kõigil erinevad, aga need võiks tuua reaalsuse piiridesse. Märksõnad on „regulaarsus“ ja „nauding“ – kõike peab tegema regulaarselt ja mõnuga. Kolm-neli korda nädalas tuleks kindlasti tegelda treeninguga ning parem, kui see oleks mitmekülgne. Ka toitumine võiks olema tasakaalustatud ja tervislik. Kõige olulisem on see, et rämpstoitu pole vaja süüa. Tähtis on heast toidust mõnu tunda.

Mida teha, et kaotatud kaal ei tuleks tagasi?

Kaalukaotus ei tohiks olla liige kiire. Juurutama peaks kindla režiimi – sa teed hea meelega trenni, sööd tervislikku toitu ega igatse rämpstoidu järele. Kui neid faktoreid arvestada, siis ei tulegi kaal tagasi. Oluline on ka märkida, et kaal ei peaks olema omaette eesmärk – kerges ülekaalus inimene, kes on füüsilises toonuses, võib esteetiliselt näha välja palju parem kui ilma füüsilise vormita normaalkaalus inimene. Tähtis on tervislik välimus ning see, kui näed välja rõõmus ja terve.

Kuidas aitab kirurgia pärast sünnitust?

Pärast sünnitust on praktiliselt kõigil naistel kõhukatted veninud. Kui palju veninud, see on individuaalne ning sõltub pärilikust kollageenikiudude iseärasusest. Seda võiks võtta nii, et kõhu korrigeerimine ei ole enda ilusamaks tegemine, vaid sünnitanud naise poolt välja teenitud protseduur kehakuju taastamiseks.

Millisel hetkel tasub kirurgi poole pöörduda?

Kui inimene on normaalselt liikuv, kuid tunneb, et võiks midagi korrigeerida, ei peaks seda häbenema. Vahel on ka minimaalne kirurgiline korrektsioon väga suureks abiks ning teeb inimese õnnelikuks. Pärast saab veel suurema hooga hakata trenni tegema.

Millal ei peaks inimesed kirurgia poole vaatama?

Selliseid inimesi on, aga õnneks mitte väga palju: nad käivad mööda kirurge ja korrigeerivad kõiki kehapiirkondi. Need inimesed näevad iseennast veidi teistmoodi kui mina või teised. Mul on näiteks väga kahju hakata mõne naisterahva ilusaid kumerusi likvideerima ning teinekord olengi sellest keeldunud. Mõnikord lähevad nad kellegi teise juurde, kuid vahel kuulavad ka mind.

