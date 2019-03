Kvaliteetsed VALERA tooted – investeering oma juustesse

Daamide tähelepanu keskpunktis on alati olnud juuste tervis ja ilu ning sellest lähtuvalt ka inimese kuvand ja heaolu.

VALERA on Šveitsi kaubamärk, mille toodete iseloomulikud omadused on kvaliteet, töökindlus, pädevus ja eksklusiivsus.

Miks valida VALERA?

Valera juuksehooldustoodetel on pilkupüüdev disain, väga hea kvaliteet ning palju unikaalseid omadusi. Valera tooted sobivad nii professionaalidele, juuksurisalongidele kui ka kõige nõudlikumatele kodukasutajatele.

VALERA föönid on varustatud ioonhooldusega. Negatiivselt laetud ioonid aitavad hoida juuste õiget niiskussisaldust. Need aitavad värskelt pestud juustes veeosakesi vähendada, võimaldades juuksejuurtel rohkem vett neelata, et taastada juuste loomulik niiskussisaldus. Negatiivselt laetud ioonid aitavad vähendada juuste staatilist elektriseerumist, püstiolekut ja soovimatut kahusust. Paremini niisutatud juuksed muudavad kammimise pehmemaks ja kergemaks, tagades suurema kohevuse ning läike.

VALERA fööne eristab teistest ka COLOURCARE'i funktsioon, mis sobib just värvitud juustele. Juuksehooldusseadmed toimivad kolme viisil: kaitsevad värvitud juukseid, takistavad värvi tuhmumist ning aitavad säilitada juuste loomulikku niiskust.

TOUCH ME on esimene soengukujundamisotsak, mis püsib jahe! Stiliseerimisotsik ei kuumene tänu uuenduslikule ja isejahtuvale kahekordse kihiga süsteemile. Fööni kasutamise ajal saab otsikut puudutada ja ükskõik millises suunas pöörata.

VALERA föönid on varustatud unikaalse SWISS SILENTi süsteemiga, mis vähendab föönide mürataset kuni 50%.

ROTOCORDiga on juhtmepuntrad minevik! See unikaalne pöördseade on integreeritud professionaalseks kasutamiseks mõeldud föönide toitejuhtmetesse. Nüüd ei lähe juhe fööni kasutamisel enam keerdu ega sõlme.

Valera fööni ostu võib pidada investeeringuks enda juustesse, mis teenib teid piki aastaid ning suhtub teie juustesse ülima lugupidamisega.

Uus ja vapustava föön – Swiss Power4ever

Swiss Power4ever on ülivõimas, ülimalt vastupidav ja kerge. VALERA teadus- ja arendusosakond on töötanud välja nutika õhuvoolu tehnoloogia, mis võimaldab uutel föönidel saavutada silmapaistvad näitajad – ülimalt võimsa õhukiiruse ja samal ajal madala mürataseme. See unikaalne kombinatsioon tähendab, et uus föön on samal ajal nii ülivõimas kui ka rabavalt vaikne.

Uue Valera fööni sees tuksub eriline süda – Valera Swiss Power4ever harjadeta mootor, mis tagab ennenägematu, kuni 50% ehk poole kiirema kuivatustulemuse ning eluaegse tööaja. Mootori kasutusiga on kuni 10 000 tundi.

Kõiki Valera fööne iseloomustab tippkvaliteet ka kõige madalamal temperatuuril, tänu võimsale õhuvoolule saab juukseid kiiremini fööniga kuivatada ka jahedamal temperatuuril.

Märtsi kampaania!

Suurepärane uudis kõikidele, kes on kaalunud uue fööni või mõne muu juuksehooldusseadme soetamist! Euronicisi kauplustes on märtsi lõpuni kõik VALERA tooted vähemalt 30% soodsamad.

Leia endale lähim kauplus või uuri lisa Euronicsi kodulehelt.