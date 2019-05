Loverte.com: Parima e-poe alustalad

Elame ajastul, kus e-poodide rohkus on iseenesestmõistetav ja konkurents niivõrd tihe, et kaupmeeste jaoks on üha olulisem leida mooduseid, kuidas teiste seast silma paista. Siinkohal ei tohiks aga unustada, et tõeliselt hea e-poe alustala on siiski kasutajasõbralikkus.

Läbimõeldus ja lihtsus käsikäes

10. aprillil toimunud Baltic E-Commerce UX Summit konkursil pärjati loverte.com kolme tiitliga: parim e-pood tervise- ning ilumaailmas, parim e-pood Eestis ja parim e-pood Baltikumis. Säärased tunnustused räägivad enda eest ise – midagi teeb Loverte meeskond kindlasti väga õigesti. Mis see aga olla võiks?

Loverte turundusjuht Angred Lepasson on öelnud, et tiheda konkurentsi puhul on oluline silma paista ning nende üheks edu võtmeks ongi just kliendisõbralikkus ja e-poe puhas ilme. Tõepoolest, loverte.com kodulehte külastades jääb silma lehe lihtne ja loogiline ülesehitus, puhtus ja õhulisus – tooted on kenasti ja arusaadavalt kategoriseeritud, otsing teeb oma tööd ootuspäraselt ning ka kontaktid jm vajalik info on toredasti ühte kohta koondatud.

Loverte areneb ja kasvab iga aastaga üha enam, olles ajaga parandanud ostusooritamist, muutes seda veelgi lihtsamaks ning kiiremaks. Üheks tähtsaimaks nüansiks eduka veebipoe juures peavadki Loverte inimesed lihtsat, ent stiilset kodulehte, kus puhta joone hoidmine ning neutraalsete värvide kasutamine on taotluslik, et hoida veebipoes liikumist kõigile kasutajatele võimalikult mugavana.

Väike, kuid südamega pereettevõte

Lovertel saab 2019. aasta novembris täis juba kümme aastat kogemust iluvaldkonnas ning väike, kuid töökas Rakvere pereettevõte, mis nüüdseks tegutseb Viimsis, on tänaseks laienenud neljale erinevale turule – Eesti, Läti, Leedu ning Soome turule. Mõistagi ei saa ükski edukas ettevõte toimida professionaalse kollektiivita ning Loverte on siinkohal panustanud väiksesse kollektiivi, kus kogu seltskond vägagi kokkuhoidev ja oma tööle hoolega pühendunud. Samas on e-poe edus oma osa kindlasti ka Loverte headel koostööpartneritel, alates IT-firmadest, lõpetades logistikafirmadega.

Ka kvaliteetne teenindus on mõistagi oluline ning seda alates saatmispakendite välimusest kuni reaalse kliendisuhtluseni – Loverte põhimõte on, et klient ei jääks üksi ühegi oma küsimuse või murega. Kusjuures, suuresti pannakse rõhku ka venekeelsele klienditeenindusele.

Loomulikult on veebipoe juures olulisel kohal ka transport, mis Loverte puhul on tõesti märkimisväärselt kiire. Kui klient esitab tellimuse enne kella 15.00, saab ta pakiautomaadist paki kätte juba järgmisel päeval. Lisaks on võimalik oma pakk kätte saada isegi tellimispäeva õhtul, tulles sellele ise järele näiteks Foorumi keskuse Loverte esinduskauplusesse, Viimsi lattu või Rakvere Põhjakeskuse pakipunkti. Seega võib öelda, et Harjumaal ja Lääne-Virumaal elavatel klientidel on võimalus Loverte e-poest kaupa tellida ilma kohaletoimetamistasuta, sest pakile saab mugavalt ise järele minna. Samas ei tasu meelt heita ka mujal elavatel klientidel, sest mitmel päeval kuus korraldatakse Lovertes kampaaniaid, mil pakk kliendi asukohast sõltumata postikulu küsimata kohale tuuakse.

Aliona Kovalionok

Loverte kliendid jagavad kiitust:

Ülle K:

“Sain teie postitatud paki (ripsmetušš) kätte. Suur, suur tänu!

Olete minu praktikas esimene ja ainus pood, mis ei nõua tõestamist, et “elevant on elevant”! Kui rääkisin töökollektiivis ja tutvusringkonnas teie imetlusväärsest suhtumisest, mainis nii mõnigi, et jah, Loverte on firma, millega tasub tegemist tega. Tänutäheks olen endaga juhtunut levitanud ja ka omalt poolt teid kiitnud ning teen seda edaspidigi.

Veel kord suur tänu! On hea teada, et ma ei pea enam otsima usaldusväärset e-poe partnerit.”

Marika Mascharov:

“Tere, Loverte tiim! Tellisin Teie e-poest esimest korda ja olen väga üllatunud, positiivses mõttes. Teil on stiili! Mulle meeldis, kuidas olite pakkinud kauba, kui oskuslikult leidnud lahenduse kviitungile – super chic! Esindades ilu ja sellega kaasnevaid tooteid, oskasite seda ka suurepäraselt kliendile edastada. Ükski pisiasi pole Teie jaoks tähtsusetu.

Kuna elan Stockholmis ja Eestit külastan vaid neli korda aastas, siis ei saa ma olla Teie püsiklient, aga kindlasti ei jää see minu viimaseks tellimuseks Teie poest. Igatahes, soovin Teile ka edaspidi jõudu ja tahet teha iga Teie kliendi päev sama eriliseks ja meeldivaks, nagu tegite seda minul!”