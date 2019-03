Nahaekspert aitab valida: epilatsioon või depilatsioon?

Medemis Clinicu esteetilise meditsiini õde Mari-Liis Sootalu selgitab, millised on karvaeemaldusmeetodite plussid ja miinused.

Tänapäeval on väga palju meetodeid, kuidas karvadest vabaneda. Kodused vahendid on kiired ja lihtsad. Kliinikus tehtavad protseduurid on kallimad, kuid efektiivsemad ning tulemus püsib kauem.

Mis vahe on depilatsioonil ja epilatsioonil?

Depileerimine tähendab karvade eemaldamist nahapinnalt – raseerimine, karvaeemalduskreemide kasutamine. Karvasibul jääb alles ning uued karvad saavad samast nääpsust hakata kasvama juba paari päeva jooksul.

Epileerimine tähendab karva eemaldamist koos sibulaga – vahatamine, elektrilise epilaatori kasutamine. Karv kasvab tagasi kuu kuni pooleteise jooksul ning on üldjuhul nõrgem, heledam ja pehmem.

Depilatsioon

Populaarseim karvadest vabanemise viis on raseerimine. See on kõige kiirem, lihtsam ja odavam meetod. Miinus on see, et karvad kasvavad väga kiiresti tagasi ja protseduuri tuleb pidevalt korrata – olenevalt inimesest, keskmiselt iga 1–3 päeva tagant. Samuti tekib paljudel raseerimisel oht traumeerida karvanääpsu, mis tekitab omakorda karvanääpsupõletiku. Kaasnevad probleemid on veel sissekasvanud karvad ja nahaärritus. Raseerimisel on oluline jälgida, et ei vigastataks sünnimärke.



Foto: Medemis Clinic

Populaarne kiirlahendus on ka keemilised depilatsioonivahendid – kreemid, geelid, vahud. Kreemis sisalduv keemiline aine kahjustab karva keratiini ja põhjustab karva murdumise nahapinnalt. Kreemi toimeainete, tioglükolaatide, suhtes võib kõrvaltoimena esineda nahaärritust, põletustunnet ning allergilist kontaktdermatiiti.

Epilatsioon

Efektiivne meetod karvade ajutiseks eemaldamiseks on vahatamine, mille tulemusena eemaldatakse karv täies ulatuses. Tänu sellele ei kasva karv nii kiiresti tagasi ning kui protseduuri pidevalt korrata, siis vigastatakse karvasibulat, mille tulemusena on tagasikasvanud karvad õhemad ning peenemad. Protseduuri miinus on see, et karv peab eemaldamiseks olema piisavalt pikk. Vahatamiseks kasutatakse suhkruvaha, tahket vaha või sooja vaha.

Pikema tulemuse annavad ka mehaanilised epilaatorid. Tulemus püsib kuni kaks nädalat. Karv tõmmatakse välja koos sibulaga ning protseduur on esialgu väga valulik. Võrreldes vahatamisega on suurem risk nahaärrituste ja sissekasvanud karvade tekkeks.

Laser- ja fotoepilatsioon

Mis vahe on laser- ja fotoepilatsioonil?

Laserepilatsioonis mõjub karvasibulale laserimpulss ja fotoepilatsioonis tugev valgusimpulss. Mõlemad meetodid toimivad sama efektiivselt, kuid fotoepilatsiooni pluss on see, et valguslained on eri pikkusega ja epileerida saab eri sügavusel kasvavaid karvu.

Tulemus on tõhus, kui teha protseduuri kuurina iga 6–8 nädala tagant, kuid karvakasv aeglustub juba pärast esimest protseduuri.



Fotoepilatsiooni protseduur säärtele. Foto: Medemis Clinic

Millised on laser- ja fotoepilatsiooni eelised?

Laser- ja fotoepilatsioon on praegu kasutatavatest karvaeemaldusviisidest kõige efektiivsemad, kuna eemaldavad karvad püsivalt ega kahjusta naha struktuuri. Protseduuri saab läbi viia nii näol kui ka kehal ning abi saavad igas vanuses naised ja mehed.

Tulemus on püsiv, mis tähendab, et enam ei pea iga päev raseerima. Samas on tulemus väga individuaalne – mõnel juhul ei kasva üldse karvu tagasi, mõnel on aga vaja pärast kuuri läbimist käia edaspidi 1–3 korda aastas korrigeerimas. Igal juhul on efekt olemas – karvad kaovad täiesti või kasvavad tagasi veel vaid üksikud, kuid õhemad ja heledamad karvakesed, mis üldiselt enam ei häiri. Tänu kaua püsivale tulemusele ei pea karvaeemaldusele enam päevast päeva mõtlema ja võib täiesti muretu olla!

Fotoepilatsiooni suureks eeliseks on see, et kaovad probleemid, nagu sissekasvanud karvad, raseerimisjärgne ärritus ja põletikulised punased punnid. Nahk on terve ja sile. Paljudele on see peamine põhjus, miks kõikide meetodite seast just fotoepilatsioon valida.



Medemis Clinicus teevad protseduure esteetilise meditsiini õed ja arstid. Vasakult: õde Mari-Liis Sootalu, dermatoloog Kadi Ristal, õde Yulia Dotsenko ja õde Liisa Raudmets. Foto: Medemis Clinic

Millist karvaeemaldusmeetodit soovitad enim ja miks?

Inimestele, kes eelistavad kestvamat tulemust ning neid ei häiri, kui karv peab olema protseduuriks pikem, on vahatamine ja masinaga epilatsioon õige valik. Kes tahavad saada kiiret ja kohest tulemust peavad siiski jätkama kreemide või raseerimisega.

Nahaeksperdina soovitan aga kindlasti fotoepilatsiooni. Tulemus on parim, kuna protseduur ei kahjusta naha pinda ja see annab püsiva tulemuse. Paljude jaoks lahenevad suured mured, nagu sissekasvanud karvad, põletikulised punnid ja nahaärritus. Fotoepilatsioon muudab elu mugavamaks ning olen saanud ka palju positiivset tagasisidet klientidelt, kes on muutunud bikiine kandes palju enesekindlamaks.

Enne fotoepilatsiooni protseduuri tasub kindlasti konsulteerida spetsialistiga, kes aitab välja selgitada, kas protseduur sobib kliendile. Kuigi karvad muutuvad pehmemaks ja hõredamaks juba pärast igat protseduuri, on oluline arvestada, et lõpliku ja püsiva tulemuse saavutamiseks on vaja läbida kogu protseduurikuur.

