Vananemisvastane – sõna, mille aupaiste hakkab tuhmuma

Olen väsinud anti-ageing ’u ehk vananemisvastase sõna kasutamisest! Sõnana on „vananemisvastane” äärmiselt ülekasutatud. Kui see juba on tootele antud, siis me justkui ei küsigi enam, mida see tähendab, vaid usume, et toime peab olema väga mitmekülgne ning lahendama paljusid muresid.

Levinud on arvamus, et kui ostan ühe kalli kreemi, siis see peab andma tagasi naha nooruslikkuse.

Selline ootus lõpeb aga sageli pettumusega, sest selleks, et nahk oleks heas toonuses ja ilus, on tegelikult vaja järjepidevat hooldust – alustades naha puhastamisest ja naha olukorrale sobivate toodete igapäevasest kasutamisest. Selleks valib igaüks endale sobivaimad vahendid, aga

D´DIFFERENCE innovatiivseid tooted on üks usaldusväärne variant.

Sõna „vananemisvastane” on viimased aastakümned olnud enim kasutatud väljend nahahoolduses. 90ndatel olid suurtel brändidel laialt reklaamitud vananemisvastased sarjad olemas, aga sageli olid naised, kelle rahakott neid osta lubas, sellises vanuses, et nende ninad läksid vananemisest kuuldes krimpsu. Sageli küsiti: „Kas ma näen vana välja?”. Seetõttu võeti laialt kasutusele sõnapaar „ vananemise ennetamine” , aga nii vananemisvastased kui ka vananemist ennetavad komponendid pandi ühte patta.

Kõige populaarsemad komponendid olid E-vitamiin (lisati massiliselt toodetesse juba 80ndatel, õlipõhine antioksüdant on siiani laialt kasutuses) ja C-vitamiin (tuli koos kõmulise tootega Lancome Vitabolic, mis oli alumiiniumtuubis ja lõhnas nagu apelsin). C-vitamiin on antioksüdant, vananemist ennetav, jumet parandav ja kollageeni jäigaks muutumist takistav abiline.

Julgemad brändid tulid välja ka A-vitamiini ehk retinooliga . Need tooted olid teralised ja tekitasid sageli nahaärritusi, nahka pidi sellega ajapikku harjutama ja ka väga hoolega niisutama, et see ei muutuks liiga õhukeseks ja tundlikuks. Palju oli selle vitamiini suhtes hirmu ja segadust, retinool nimelt laguneb valguse ja õhu käes. Praeguseks on ilutööstus leidnud viisid retinooli paremaks haldamiseks ja see on võimsaim vananemisvastane komponent.

Peale sajandivahetust said populaarseks peptiidid, tüvirakud, kasvufaktorid ja hüaluroonhape. Lisaks teolima, seened, kaaviar, kuld ja teemanttolm . Ja muidugi happed: A HA-happed , BHA-happed ning niatsiinamiid ehk B 3 -vitamiin. Võtan need koostisained järgemööda lahti kirjutada.

Enne jagan teiega nelja olulist tõde,

mida igaüks saab oma naha heaolu jaoks teh a .



PÄIKE. Päike on hea mõõdukas koguses. Liigne päevitamine lõhub naha baasstruktuure ja põhjustab enneaegset vananemist. Viibides lauspäikese käes rohkem kui 30 minutit ning käies päikesereisidel, kasuta kindlasti päikesekaitsekreeme – ei tasu loota SPF-faktoriga päevakreemidele ega meigile. 15–30 minutit päikese käes ilma SPF-faktorita on nahale ja kehale äärmiselt hea, selle aja jooksul saab organism kätte vajaliku D-vitamiini annuse. Seetõttu soovitan päikesekreemi nahale kanda kas alles rannas või pikema õues viibimise korral pärast eespool mainitud aega. SPF 30 võiks olla maksimaalne tugevus, sest kui kasutate SPF 50, unustate te kreemi uuesti määrida ja võite nahapõletuse saada.



NÄOJOOGA. Soovitan väga treenida oma näolihaseid. Youtube on näiteid täis, see tõesti toimib.



EI SUHKRULE. See on raske, aga mida vähem on teie organismis suhkrut, seda parem nahale. Suhkur hävitab kollageeni ja põhjustab naha lõtvumist.



EI SUITSETAMISELE.



D´DIFFERENCE Royal Beauty



Järgmine kord, kui teil on kiusatus osta toodet, millele on kirjutatud sõna „vananemisvastane”, otsige koostisainete hulgast:

A- , B 3 - , C või E-vitamiini . Kui kasutate tooteid, mis sisaldavad A- või C-vitamiini, jälgige, et teie hooldusrutiinis oleks kindel koht SPF-faktoriga päikesekreemil või jumestustootel. SPF 30 on Eesti kliimas sobiv, et hoida ära pigmendilaigud ja nahka igakülgselt kaitsta.

B 3 on väga stabiilne vitamiin, mis on nahale mitmeti kasulik. See aitab vähendada vistrikke ja ebapuhtusi, lisaks on niatsiinamiidil nahatooni ühtlustav ja niiskussisaldust tõstev mõju. Viimased uurimused näitavad, et sõltuvalt kogusest annab niatsiinamiid kaitse ka sinise kiirgusvalguse vastu (arvutid, telefonid):

●2–3% annab kaitse linnasaaste ja sinise valguse vastu. Lisaks tõstab naha üldist kaitsevõimekust ja niiskussisaldust ning on rahustava toimega.

●4% vähendab vistrikke ja punnikesi.

●5% vähendab vananemisilminguid ja ühtlustab naha tooni.

Ülitõhus vananemisvastane komponent, mis aitab kaasa naharakkude uuenemisele, vähendab olemasolevate kortsukeste sügavust ja pikkust ning aeglustab uute kortsukeste teket, on taimsete tüvirakkude ekstrakt ( stem cells ) .

Mis rakud on tüvirakud? Need on paljunemis- ja muundumisvõimelised rakud, mida võib leida kogu organismis. Meie nahas paiknevad tüvirakud epidermises, nende sünnikoht on epidermise ja dermise vaheline ühenduskoht. Sealt algab rakkude tõusmine naha pinnale, mis kestab, olenevalt meie vanusest ja naha olukorrast 28–35 päeva. Selle teekonna finaal on rakkude kasutuks muutumine naha pinnal. Hea viis surnud rakkudest vabanemiseks on naha koorimine. Kuna tüvirakkudel on lühike eluiga, aga võimekus taastada kahjustatud kudesid, siis tuleb neid hoida, kaitsta ja poputada. Taimsed tüvirakud on selleks väga sobivad.

D´DIFFERENCE toodete arendamise käigus on tehtud vägagi innovatiivne teaduslik avastus, kuidas jätta kreemi koostises olev taimne tüvirakk ellu pikemaks ajaks. Taimsed tüvirakud on nimelt parim energiaallikas meie naha enda tüvirakkudele.

Kui kasutada taimse tüvirakuekstraktiga tooteid, on pärast kuni ühe kuu möödumist näha selgeid tulemusi – jooni ja kortsukesi on vähem. Teadaolevalt on taimsete tüvirakkude ekstrakt praegu tõhusaim läbinisti looduslik komponent, mis stimuleerib kollageeni sünteesi ja aitab kaasa naharakkude hoogsale uuenemisele, muutes samal ajal naha nooruslikuks ja säravaks. Otsige tüvirakke

D´DIFFERENCE 5D Cell Innovation sarjast.



Peptiidid – vananemisvastase mõjuga on matrixyl ja kapseldatud vasepeptiidid . Peptiidid on kui sõnumitoojad, mis annavad erinevatele rakkudele ja kiududele teada, mida ja kuidas teha. Peptiide on väga erinevaid.



D´DIFFERENCE on valinud vasepeptiidid , mis vastutavad naha üleüldise heaolu eest ning annavad väga tugeva pinguldava, jooni ning kortsukesi siluva ja igakülgse vananemisvastase mõju.

Vasepeptiidid on pakitud lahustuvatesse topeltkapslitesse. Neid kapsleid juhivad transportpeptiidid, mida kollageeni- ja elastiinikiud enda poole tõmbavad. Kohale jõudes liiguvad vasepeptiide sisaldavad kapslid kiu sisse, vabanevad seal ja annavad edasi tugevaid impulsse.

See innovatsioon on ainult D´DIFFERENCE öökreemis 6D Advanced Perfection Night Cream.

Happed – AHA-happed ehk alfa-hüdroksühapped on puuviljades ja teistes looduslikes allikates esinevad orgaanilised karboksüülhapped, mis on populaarsed komponendid kosmeetikatoodetes. Neist enim kasutatakse glükoolhapet , vähem piim- ja sidrunhape t. Tegu on vees lahustuvate hapetega, toimeks on pindmine koorimine, kollageeni ja elastiini tootmise suurendamine, naha kaitsevõimekuse tõstmine. Glükoolhappega soovitan olla tähelepanelik – see võib muuta naha päikese suhtes tundlikuks . SPF 30 on rangelt soovituslik! Piimhape on kõige leebem ja seda kasutatakse naha mikrofloora taastamiseks ning väikese kontsentratsiooni puhul pigem toodete stabiliseerimiseks. Sidrunhapet kasutatakse väikeses koguses samuti toodete stabiliseerimiseks.

AHA-hapete hulgas on kallim ja vähem kasutatud - lillehapped hibiskuse õitest. Need sisaldavad püroolviinamarihapet , millel on tõhus surnud naharakke, liigset rasu ja mustust eemaldav toime, põhjustamata punetust ja nahaärritusi.

Lillehapete kasutamine toodetes tõstab nahas niiskussisaldust ning võimendab kreemide ja seerumite mõju.

D´DIFFERENCE toodetes kasutatakse lillehappeid järgmistes toodetes: näoessentsis 6D Luminous Glow Face Essence , hapete ja teradega näokoorijas 4D Delicate Smoothing Exfoliator , teradeta näokoorijas 5D Firming Faceglow Peel , kehakoorijas 5D Firming Bodyglow Peel .

Naha koorimise kohta saab põhjalikumalt lugeda siit.

Hüaluroonhape – selle väga populaarse nahaomase aine jõud ja võlu seisneb niiskuse säilitamises, see on suurem kui ükskõik millisel teisel looduslikul või sünteetilisel polümeeril. 1 gramm hüaluroonhapet suudab siduda umbes 6 liitrit vett (International Journal of Toxicology, juuli/august 2009). Hüaluroonhape aitab säilitada niiskust naha sees, annab nahale volüümi ehk polstri, kaitseb põletike ja infektsioonide eest, transpordib toitaineid.

Vananemistunnustega, lõtvunud joonte ning kortsukeste korral on hüaluroonhape üks äärmiselt tõhus abiline.

D´DIFFERENCE toodetes on see peaaegu igal pool . Kõigis 5D Cell Innovation i ja 6D Royal Beauty toodetes.

Hüaluroonhappe kohta on pikem jutt siin.

Järjepidevus ja näohooldusrutiin, mis koosneb puhastamisest, toniseerimisest, seerumist ja kreemist, toob hea tulemuse – parem niiskussisaldus, ühtlasem jume ning suurem toonus. Sellest, kuidas oma nahatüübile hea hooldusrutiin kujundada, saab lugeda siit.

Artikli autor: Carmen Kibur, D’DIFFERENCE’i brändijuht