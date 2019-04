Maglia kudumid pakuvad mugavat elegantsi

Maglia on Eesti kudumite bränd, mis pakub kõrge kvaliteediga stiilseid kudumeid eneseteadlikele naistele.

Kudumid võivad mängida olulist rolli, andmaks kogu riietusele läbimõeldud klassikalise joone. Olgu selleks klassikaline kardigan, kõrge kaelusega pullover või hoopis unikaalne V-kaelusega kaunitar – Maglia üllatab küllusliku valikuga. Maglia kollektsiooni tootevalikusse kuuluvad veel lai valik mugavaid ja hästi istuvaid igapäevaseks kandmiseks mõeldud toppe ja kontori elegantsi rõhutavaid klassikalisi kleite. Esimene Maglia kollektsioon nägi ilmavalgust 2012. aasta sügisel ning praeguseks on Maglia kudumid kogunud populaarsust nii Eestis, Lätis kui ka Soomes.

Värvikirev valik ainult kõige paremat kvaliteeti

Maglia kollektsioone iseloomustab kvaliteet, mugavus ja lai värvide valik. Brändile on tähtis, et Maglia tooted teeksid kandja nahale pai. Kudumid on valmistatud praktikas hästi testitud lõngadest ja disainitud mugavalt istuvatena vastavalt erinevatele kehatüüpidele. Kliendid on kõrgelt hinnanud kaubavaliku juures laia suuruste valikut, pakutakse tooteid XS-ist 3XL-ini. Kõikides mõõtudes naised leiavad endale Maglia kollektsioonist selle õige kampsuni, topi või kleidi, mida kandes ennast enesekindlalt ja kaunilt tunda.

Kudumitele lisaks on kollektsioon täienenud uudsete trikotaažtoppide valiku võrra, mis on sobivates toonides hooajaliste värviteemadega. Maglia ettevõtte juhi Peeter Larini sõnul on Maglia missioon pakkuda oma klientidele taskukohast hinda, tegemata sealjuures kompromisse kvaliteedi arvelt.

Naturaalsed ja kehasõbralikud materjalid

Toodete disainimisel eelistatakse kasutada kehasõbralikke ja naturaalse koostisega lõngu, Maglia lemmikud on vill, puuvill, lina ja viskoos. Üheks toodete põhikoostisosaks materjalivalikus on viskoos. ,,Viskoos on puidu baasil toodetud naturaalne kiud, mis muudab tooted ihusõbralikuks ning võimaldab disainida pehme, aga samal ajal elegantse joonega tooteid,’’ lisab ettevõtte juht.

,,Meie kudumid on kõik pestavad masinpesu villaprogrammiga. Hea tulemuse saamiseks on need lihtsad reeglid: pesta pahempidi pööratult, kasutada villapesu programmi, kuivatada tasapinnal ja vormida enne kuivatamist, vajadusel triikida seestpoolt. Kindlasti tuleks hoiduda kõrgetel pööretel tsentrifuugi kasutamisest,'' jagab ettevõtte juht Larin nippe ja näpunäiteid, kuidas Maglia kudumite eest hoolt kanda.

Kevade ja suve moetuuled juba puhuvad

Kohe-kohe on saabumas kaua oodatud kevad, mis annab igale endast lugupidavale moegurmaanile suurepärase võimaluse uuendada oma garderoobi, lisades sinna paar Maglia naiselikku kleiti, mis kaunistavad iga naist sumedas suveöös. Ka paar casual-toppi pole kunagi liiast. Veel ei tasuks unustada, et ilusal kampsunil ja topil on ühine omadus – need on stiilse garderoobi kohustuslikud osad. Maglia kevadsuvisest kollektsioonist leiab neli erinevat teemat.

Varajase kevade toonid: sinine, valge, fuksiaroosa, beež ja must. Mudelivalikust leiate kootud topid, värviliste mustritega trikotaažtopid ja pikad kardiganid.

Foto: Maglia

Merepäevad: komplektid on inspireeritud meretemaatikast. Põhivärvideks tumesinise ja valge kombinatsioonid, kontrastiks punased triibud. Mudelivalikus nii topid kui ka tuunikad ja mereteemalised kleidid.

Foto: Maglia Erakogu

Suvine loodus: Mahedad pastelsed looduslähedased toonid: beež, roheline, helehall, kollane. Tooteid kaunistavad struktuursed mustrid ja peened detailid.

Foto: Maglia Erakogu

Kesksuve ilu: küpsed suvised värvid ja naturaalsed toonid. Naturaalse valge ja beeži kõrval türkiissinine ning korallroosa. Linasegused lõngad ja lillemustrilised prindid.

Foto: Maglia Erakogu

Garderoobi kohustuslik osa

Ettevõtte juhi sõnul on üheks klientide kindlaks lemmikuks kujunenud klassikalised kõrge kaelusega topid, mida Maglia pakub tavapäraselt laias värviskaalas. See on mugav topp, mis sobib kõigega valatult, olgu selleks siis viigipüksid, teksad või kontoriseelik. Must ajatu klassik annab kogu riietusele läbimõeldud joone, olles garderoobi kohustuslikuks osaks.

Maglia teeb eriliseks kindlasti kollektsioonile omane disain, mida loob disainer Evelin Lill.

Disainer Evelin Lill on ise kirjeldanud enda loomingut:,,Maglia kollektsiooni stiili võib kirjeldada naiseliku, modernse ja kvaliteetsena. Kohandame rahvusvahelised moesuunad meie enda disainikäekirjaga, omades samal ajal selget arusaama Maglia toodete kandjatest ja nende vajadustest.’’

Klientidele parima valiku pakkumiseks avati hiljuti e-pood. E-poes on kindlasti kõige laiem tootevalik ning alati leidub sooduspakkumisi. Kudumitele lisaks leiab e-poest teksakollektsiooni True Indigo, mis sobib suurepäraselt kudumivalikuga kokku sobitamiseks. Praegu on e-poes ka meeldivad allahindlused!

