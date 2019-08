Uue video avaldanud naisräppar Asena: pole romantikat ilma rahata

Eestis elav Türgi naisräppar Asena hakkas Eestis laiemalt tuntust koguma pärast Nubluga valminud laulu "Small Talk". Nüüd avaldati koostöös Denim Dreamiga video uuele loole "Pay Me Up".

Asena ise on oma uue loo sõnumit kirjeldanud järgmiselt: "Alustan oma laulu lausega "You know hoes mad" ja see on nii tõsi, kui olla saab, sest päeva lõpuks tean ikkagi, et mõned inimesed vaatavad ja kadestavad mind mingil moel – olgu selleks siis minu enesekindlus või see, kuidas ma ruumis silma paistan. Pealkirjaks panin "Pay Me Up", sest mulle meeldib, kui inimesed mu peale raha kulutavad ja see räägib natuke ka minu armuelust. Teate ju küll, et öeldakse – no romance without finance (pole romantikat ilma rahata – toim). Hook (põhikäik – toim) peegeldab ka minu soovi ajada muusikatööstuses oma asja ja saada vastu, mida väärin. On veel üks rida, mida alustan sõnadega "11 the rare" ja see on sellepärast, et tunnen selle numbriga tugevat sidet. Igal numbril on oma energia ja tähendus. 11 on mulle väga eriline ühenduse pärast, mis on mul minu inglitega – see on ka põhjus, miks lasin selle numbri oma näole tätoveerida."

Mis seal salata, muusikale lisaks ongi Asena tähelepanu köitnud eeskätt oma julge ja isikupärase stiiliga, aga ka vähemalt niisama julgete mõtteavaldustega. Rääkisimegi Asenaga nii muusikast kui ka riietumisest, aga ka tema enda lemmikutest selles maailmas.

Asena, tõenäoliselt on see üks sult enim küsitud küsimusi, aga kuidas saaksime meiegi ilma. Kuidas leidsid tee Eestisse?

Sattusin Eestisse tegelikult suhteliselt juhuslikult. Nimelt mu tuutor soovitas mul siia õppima tulla. Mõtlesin, et miks ka mitte tulla kohta, kus ma pole kunagi enne käinud. Nii see juhtuski.

Aga muusikani?

Muusika on olnud alati mu elu osa. Mäletan, kuidas laulsin iga päev oma toas peegli ees. Salvestama hakkasin aga 2016. aastal, kui Eestisse tulin.

Mida muusika sulle täna tähendab?

Muusika on minu jaoks kõik. See on ainus viis, kuidas saan päriselt reaalsusest põgeneda ja omas mullis olla. Nii et naudin seda vaat et liigagi palju.

Aga miks just räpp? Mis sind selle juures võlub?

Ma alustasin räppimise ja laulmisega, kui olin veel väga väike, nii et räpp on alati minuga olnud. Isegi mu esimene crush oli 50 Cent, kellest olin täiesti sees. Räpp iseenesest on minu arust täiesti geniaalne. Armastan räpimaailma ära kaduda, seda, kuhu see mind viib... ja ma samastun mingil moel enamiku artistidega, keda kuulan. Nii et kui ise räpin, tunnen seda eriti tugevalt. See, kuidas räppar leiab just talle ainulaadseid helisid, kuidas ta flow jookseb ... aga ka see, kuidas igal räpparil on täiesti oma keelekasutus – see kõik on nii paeluv.

Kui olulised on sõnad? Või õigem oleks öelda, loo sõnum?

Kui ma nüüd sinuga päris aus olen, siis mulle meeldib, kui lool on tähendus, aga samal ajal naudin ka laule, millel ei ole otsest tähendust. Tegelikult sõltubki ikkagi väga palju loo vibe'ist.

Kas hobi on oluline?

Kindlasti võiks igaüks leida viisi, kuidas oma tundeid ja loomingulisust väljendada. Minu muusikaarmastus sai samuti alguse hobist, nii et sa kunagi ei tea, milleni see sind viia võib.

Kuidas sa oma riietumisstiili kirjeldaksid?

Ma ütleksin, et mugavad dressipüksid on minu go-to. Mulle meeldib tuua oma stiili natuke hood'i. Samas mõnel päeval tunnen jällegi, et tahaks lisada pisut vürtsi ja panen kõik mängu. Mulle meeldib kombineerida naiselikku ja mehelikku poolt.

Kas riietumisstiil väljendab isikupära?

Minu riietumisstiil peegeldab kindlasti mu isikupära. See on siiski esimene asi, mida inimesed mind nähes märkavad. Väga sageli öeldakse mulle, et mu riietus ja üldse välimus jätab minust otsemeelse inimese mulje. Ja see on tõsi, nii et võib öelda küll, et väljendab.

Mis teeb ühe naise stiilseks? Aga mehe?

Mõlema soo puhul kehtib reegel, et stiilseks teeb ikkagi enesekindlus. See, kuidas nad end esitlevad, kuidas räägivad ja kõnnivad. Sa pead justkui ise brändiks muutuma. Eriliseks ja stiilseks teeb see, kui julged tänapäeva maailmas teistest erineda.

Mis on kõige olulisem riietusese sinu garderoobis?

Kindlasti dressipüksid. Mul on neid nii palju, nii paljudes erinevates värvides. Need kuluvad alati marjaks ära. Dressipükstega ei saa kunagi mööda panna, kui oskad neid oma ülejäänud riietusega õigesti ja stiilselt kokku sobitada.

Aga mis on see miski, milleta sa kunagi kodust ei lahku?

Huulelainer ja -läige. Ja see on jumala tõsi, sest mulle meeldib kogu aeg värske välja näha. Kõik, kes mind tunnevad, teavad seda.

Kes on Eesti kõige stiilsem avaliku elu tegelane?

Kui päris aus olla, siis ma ei tea Eesti kuulsusi, aga mulle meeldib Liisa Leetma. Ta on armas.

Aga maailma?

Esiteks kindlasti Rihanna. Aga veel meeldib mulle Aleali May. Tema stiil on täpselt selline, nagu mulle meeldib. No ja siis veel Sita Abellan, teknoprintsess, kellesugust teist pole – she's killin' it.

Kui peaksid end kirjeldama kolme sõnaga ...

Omapärane, otsekohene, julge.

Mis on su lemmiksõna eesti keeles?

Mul on eesti keeles lemmiknumber ja see on kaheksa.

Aga lemmiklaul?

Kuna ma ei saa keelest aru, on üpris raske lemmiklaulu valida, aga naudin meeletult Nublu loomingut.