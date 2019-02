Ivi Eenmaa kandis Arne Niidu loodud tualetti viimati 21 aastat tagasi! Loe, kus ja kuidas ta oma erilisi riideid hoiab

Ivi Eenmaa ütleb Anne & Stiilile, et hoiab oma ilusad, kallid ja väärikad asjad siidpaberite vahel karpides. „Mõtlesin tükk aega ja valisin seejärel välja selle Arne Niidu loodud rohelise mantli, millest lasin kohendada hõlmikkleidi. Selle autoriks on hobidisainer Kati.”

Proua Eenmaal on aastatega kogunenud ka palju erinevaid kindaid, niisiis valis ta oma rohelise kleidi juurde sama värvi kindad ja ehetekarbist käevõru, mille kivi on omal ajal Hiinas asuvast templist ostetud. „Rohelised kivid ja pärlid on minu nõrkus. See konkreetne kivi on jadeiit.” poetab Eenmaa.

Käekott on ostetud 20 aastat tagasi vintage-poest Portugalist.

Kes külalistest jäid aga Ivi Eenmaale silma? „Minu lemmik oli Luisa Värk. Evelin Orase kollane suure šleifiga kleit oli oivaline, Heidy Purga meeldis mulle välja ja Liina Kersna mõjus ilusalt. Ja loomulikult Keit Pentus – panna kokku punane ja roosa ning ühildada püksid kleidiga ja see veel ka välja kanda – see on talent omaette. Mai Palling julgeb alati eksperimenteerida ja Ardo Hanssoni abikaasa Triinu Tombak oli väga kaunis.”

Eenmaa ütleb kleidiralli teema lõpetuseks, et taaskasutus on tema meelest alati väga väärt tegevus. „Kui ostad endale heast kangast riided, hoiad neid hästi, siis saab neid asju kanda veel aastakümneid. Minul on veel selliseid karpe, kus hoian kleite, mis on mõeldud väga erilisteks puhkudeks.”