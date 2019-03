Paarisuhte aitab sensuaalsemaks teha erootikapood Hot Lips

Põhjala rahvast peetakse kinniseks ja konservatiivseks. Arvatakse, et eestlasedki ei armasta oma koduses buduaaris ülearust seiklusrikkust. Olgugi et ekspertide sõnul oleme oma seksuaalse avatuse ja seikluslikkusega Skandinaaviast kolm kuni viis aastat maas, ei ole eestlane siiski nii frigiidne ning leiab ikka vahel tee mõnda erootikapoodi.

Pisut üle kahe kümnendi Eestis tegutsenud erootikapood Hot Lips pakubki võimalust liigse kära ja tähelepanuta oma vürtsikamat või vallatumat poolt avastama tulla – kas Maardus asuva poe riiulite vahele või e-poe virtuaalsesse lattu. Hot Lipsi valikus on sadu magamistoaelu rikastavaid vahendeid, millest igaüks peaks leidma omale selle õige. Vastame aga Hot Lipsi eksperdiga mõnedele pakilistele küsimustele, mis võiksid lihtsustada nii noorte kui ka vanade Hot Lipsi poe külastamist.

Miks võiks iga inimene erootikapoodi minna? Selleks et saaks lõppude lõpuks tulla n-ö kapist välja ja öelda enda armsale, mis sulle tegelikult meeldib ning õppida seeläbi teineteist paremini ja rohkem armastama.

Kes on need paarid, kes kindlasti peaksid erootikapoodi külastama? Paarid, kes on teineteise suhtes kinnised, ja paarid, kes on juba aastaid õnnelikult koos, kuid kellele rutiin hakkab peale suruma ning võiksid midagi uut ja põnevat üksteise kohta avastada.

Miks kardetakse siiani erootikapoodi uudistama minna? Arvatakse, et teenindus on pealetükkiv, ja kardetakse, et kohapeal toimub pidev striptiis, vuajerism ja mis kõik veel, nagu mõnes kesklinna poes võib näha. Hot Lipsis neid probleeme pole, poes on mugav ja turvaline õhustik, igaüks saab professionaalset abi.

Millised sekslelud peaksid igas kodus olemas olema? Kui saaks valida ainult ühe, siis õige suurusega iminapaga pehme dildo. Kui saaks valida kaks lelu, siis võiks lisaks olla üks väiksem dildo või sõrmeotsa sobiv minianaaltapp koos veepõhise anaallibestiga. Eestlased ostavadki enim sekslelusid ja libesteid, alles siis sekspesu ning kõrgete kontsadega kingi.

Kui julge on eestlane oma seksuaalsusega mängima ja kui julge erinevaid lelusid kasutama? Eestlaste suund on tugevalt julguse poole, aina enam avastatakse enda juures uusi tahke ja seda koos kaaslasega katsetades. Palju on siin aidanud kaasa ka raamatu “50 halli varjundit” populaarsus ning eesti autorite kirjutatud seksraamatud.

Millised mänguasjad eestlasi kõige enam paeluvad? Mehed valivad kingiks pigem natuke liiga suuri vibraatoreid ja dildosid. Naised ostavad meestele aga seksikaid aluspükse koos mingi rollimängulahendusega. Nii naised kui ka mehed valivad iseendale alati parima kvaliteedi – mehed näiteks Fleshlighti masturbaatoreid ja kalleid nukke, naised aga Marc Dorceli sekslelusid ja justnimelt “50 halli varjundi” tooteid.

Millised on need seksfilmid, mida saaks kallimaga koos vaadata? Kui peaks valima vaid ühe tootja seksfilmid ja need filmid võiksid meeldida nii mehele kui naisele, siis kindlasti saab soovitada Marc Dorceli loodud seksfilme. Need filmid on vändatud suure eelarvega, palju on panustatud dekoratsioonidesse ja igal filmil on oma selge süžee. Lisaks sellele on filmides esinevad näitlejad väga hea väljanägemisega, alati hästi riietatud ja alati esteetilised. Kindlasti ei ole unustatud ka kõrgeid kontsi. Räägitakse ka seda, et kui oled näinud ühte Marc Dorceli filmi, siis soovid üsna pea näha ka tema järgmist teost. Veendu selles aga ise, Dorceli filmivaliku leiad SIIT!

Kõikidele teistele küsimustele saate vastused juba poodi külastades. Olete oodatud meile külla!

Erootikapood Hot Lips

Vana-Narva mnt 20b

Maardu 74114

Avatud E-L 10–21

6616988

info@hotlips.ee

www.hotlips.ee

* * *



Hot Lipsi erootikapoe kuus soovitust paaridele:





KLIITORISTIMULAATOR SATISFYER PRO 2

Intensiivsete naudingulainetega ja kõditava pulsatsiooniga Satisfyer Pro 2 pakub teile erutavat puutevaba kliitoristimulatsiooni. Ovaalse peaga, innovatiivse vaakumtehnoloogiaga ja puutevaba massaaži efektiga stimulaator. Leidke pehme ja mugava otsiku abil kliitoril sobiv koht, kus tunnete naudingu laineid kõige intensiivsemalt, jätke seadeldis valitud kohale – seadet ei ole vaja edasi-tagasi liigutada, see teeb kogu töö teie eest ise!

INNOVATIIVNE SOOJENEV MASTURBAATOR SATISFYER MEN

Soojendav masturbaator viib sind taevasse, soojenev funktsioon muudab elamuse kordades tõelisemaks ja nauditavamaks. Meeletud mõnutunded on saanud kinnitust ka kuulsa pornostaari Rocco Sifferdi käest.

LAUAMÄNG “MUSI” (EESTI KEELES)

Tõeliselt lahe ja kirglik lauamäng, mis koosneb mängulauast, kahest mängunupust, täringust ja 25 kaardist. Parim kink endale, oma sõpradele, kallimale ja nii edasi. Veereta täringut ja liiguta nuppu. Iga veeretus toob kaasa ülesande, näiteks: ime kirglikult partneri huuli, aga ära suudle teda, või koori eneselt üks riidekate või paku partnerile üks mõnus erootiline tants.

VIBRAATOR CANDY (EESTI SOODSAIM)

Pehme ja painduv vibraator. Valmistatud puhtast ja hügieenilisest TPR-materjalist.

LIBESTI HOT LIPS® ANAL LUBE 100 ML

Hot Lips® Anal Lube on imeliselt pehme ja siidjas libesti. Tavalisest libestist paksem tekstuur tagab sulle parima elamuse. Anal Lube on igapäevaseks kasutamiseks mõeldud veepõhine libesti, mis on üks oma klassi parimaid. See on valmistatud parimast võimalikust toorainest Hollandi moodsas tehases.

VAGIINAKREEM DORCEL 15 ML

Vaid üks ainus tilk, et eliksiir teeks imesid! Hetkega tunned ennast hästi ja mugavalt. Perfektne libesti naistele, sest geelil on unikaalne retsept, mis paneb su keha niiskust tootma.