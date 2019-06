3 nõuannet puhkuse ajaks, et internet ei veaks sind alt

On ju mõnus, kui ka puhkuse ajal ei pea netimahu pärast muretsema Shutterstock

Nädalavahetus suvepealinnas või külaskäik maal elavate sugulaste juurde? Suvel ihkab hing loodusele lähemale, kuid samas on vaja internetti, et poolelioleva Netflixi sarja peategelastel silm peal hoida või täita ootamatuid tööülesandeid. Mida teha, et internet ei veaks Sinu puhkuse- ja reisiplaane alt?

1. Mõtle läbi oma internetikasutus Kui oled liikuva eluviisiga, armastad puhkuse ajal teha väljasõite ja töötad aeg-ajalt kodust või kontorist eemal, siis on Sul ilmselt vaja enamat kui mobiili hotspot, mis küll päästab Sind ajutiselt, kuid röövib kõvasti andmemahtu ja tühjendab mobiiliakut. Võibolla õnnestub Sul ühendada end tasuta wifisse, kuid näiteks suvilasse minnes pole sellest tõenäoliselt abi. 2. Vaata üle oma internetipakett Kui kodust eemal viibides pead praegu mõtlema sellele, kui palju kulub andmemahtu või kas interneti kiirus võimaldab Sul oma tegemisi teha, siis võib paketi vahetamine aidata lõpuks ennast muretult tunda. Seda enam, kui Sind saadavad teekonnal pere noorimad, kes ei teagi, mida tähendab elada ilma internetita. 3. Vali endale sobiv lahendus. Sõltuvalt sellest, kui sageli internetti ning kus ja milleks kulub, tuleks valida ka vastav pakett ja seadmed. Sobivaima lahenduse leidmiseks tasuks enda jaoks läbi mõelda: Kas ka kodust või kontorist eemal olles võib Sul tekkida soov või vajadus kiirema interneti järgi?

Kas sooviksid, et reisil olles ei peaks Sa muretsema interneti kiiruse, hinna ega muude piirangute pärast?

Vabandage, ega te juhuslikult interneti eest liiga palju ei maksa? Kui vastasid nendele küsimustele "jah", ei ole vana kaabliga internet ilmselt Sinu jaoks enam parim variant ja tasub mõelda alternatiivile, millega saad kiire koduse interneti endaga igale poole kaasa võtta – Tele2 Netivabaduse pakett. Tele2 Netivabaduse paketiga on Sul käepärast piiramatu kiirusega internet. Pista SIM-kaart (tahvel)arvutisse või ruuterisse ja ruuteri juhe seina, kus iganes oled. Kui ka juhtud olema matkamas ja Sinu koduks on hoopiski telk, siis pole viga, sest taskuruuteri abil ei ole Sul tarvis isegi pistikupesa. Seejuures tagab Tele2 99-protsendiline leviala, et internet on alati Sinu ümber. Muretsed, et Sinu suvine internetikasutus ei sarnane aga kohe üldse talvisele ajale? Netivabaduse paketi puhul saab tarbimise suurenemise või vähenemise korral valida kord kuus tasuta uue paketi. Näiteks suvel ringi rännates saad võtta väiksema mahuga paketi ja talvel, kui tubaseid tegevusi rohkem, võtta jälle piiramatu mahuga paketi. Just nii, kuidas Sulle endale parasjagu sobib.