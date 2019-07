Dr Annuk: nahk kui suhtlemisorgan ja keha funktsioneerimise peegel

Meditsiiniteaduste doktor Margus Annuki sõnul teame me tänapäeval naha funktsioonidest juba üsna palju.

“Minnes tagasi aega, mil me ei osanud veel sõnutsi suhelda, oli silmadega püütav informatsioon põhiline. See andis meile teavet vaenlase elujõust ja partneri otsingul selle sümpaatsusest. Oluline allikas, millele põhineti, oli ikka välimus — sealhulgas nahk. Selline signaalsüsteem töötab ka tänapäeval. Nahk reedab meie organismi seisundi ja on samas ka “kirjutustahvliks”, kuhu saame infot jätta — jumestamine, tätoveerimine jne, et parem välja näha ja endast sõnumeid väljapoole saata.

Jätame kõrvale kosmeetika, mis võib öelda, maskeerib meie tegelikku olukorda — teeb välimuse paremaks kui me tegelikult oleme. Naha tegelik, maskeerimata seisund on meie keha sisemuse funktsioneerimise peegel ja sõltub sellest, kas toitume õigesti, elame stressivabalt ja liigume piisavalt palju. Võib öelda, et naha järgi võime hinnata ka siseorganite seisundit, nende haigusi ja vananemise (kulumise) kiirust. Seega naha seisundi hindamiseks ja parandamiseks peab lähtuma omakorda faktoritest, mis mõjutavad meie organismi tervikuna. Keskendume siin eelkõige toitumisele. Peab igati paika, et oleme see, mida sööme,” selgitab Annuk.

Naha tervis tuleb loodusest

Liikudes maades, kus on säilinud looduslähedased eluviisid, olen märganud väga ilusaid juukseid ja väga tervet nahka. Tekib küsimus, et kas seal on nii hästi kättesaadavad nahahooldusvahendid ja kosmeetika. Aga ei. Olukorda täpsemalt uurides selgub, et sünteetilisi abilisi kasutatatakse vähe ja ka vajadus nende järele on väike. Põhiline on ikka naturaalne toit ja vajadusel rahvameditsiin.

Lääne ühiskonnas on inimesed võõrdunud loodusest ja võtnud osaks ühiskonna hüved ja vaevad. Kui tahame saada head tervist ja ka head nahka, peame oma eluviisidega minema ajas tagasi. Seega vaatame enda ümber — kuidas seda siis teha? Naastes taime- ja seeneriigiga sõbralikku sümbioosi.

Imelised taimed ja seened

Enamik taimi, mille keskel elame, on saatnud meid juba aastatuhandeid ja meie organism on nendega sümbioosis arenenud. Nad on meid toitnud, meie hädasid ravinud ja leevendanud. Olles nüüd loodusest kaugenenud, ei tähenda see seda, et meie keha koostoimimist ei mäletaks. Õnneks need lahkuelamise protsessid ei toimu nii kiiresti, mistõttu “taaskohtumine” looduslike resurssidega (taimed, seened jne) äratab vanad harjumused, on organismile tuttav, ja soovitud efektid ei jää ka tulemata.

Chaga

Ekstraktid taimedest ja seentest

Kaasaegne meditsiin on leidnud rahvameditsiinis palju tõenduspõhist analüütilise keemia kaudu. Teame paljude ravimtaimede keemilist koostist, mis tihtipeale hõlmab rohkem kui paarsada erinevat keemilist komponenti. Neid igaühte on eraldi võttes võimalik seostada erinevate haiguste ravimehhanismidega, mis on olnud ka aluseks uute sünteetiliste ravimite loomisel. Meid aga huvitavad ikka looduslikud tooted. Kuna vajalikud ained esinevad väikestes kogustes, siis peame minema seda teed, et teeme taimedest ja seentest ekstrakte ehk neis sisalduvate ainete kontsentraate.

Chaga Eliksiir — kombinatsioon erinevatest looduslikest toimeainetest, mis teevad meie naha ilusaks

Selleks, et hoida oma nahka ilusana ja nooruslikuna, on vaja mõjutada organismi tervikuna – ravida põletikulised protsessid, vähendada oksüdatiivset stressi ja tõsta immuunsust. Nagu eespool mainitud, on nahk organismi kui terviku peegeldus. Seega ei pea naha tervendamiseks alati midagi peale määrima, vaid soovituslik on alustada sellest, mida suu kaudu manustame.

Chaga Eliksiiri unikaalsus seisneb paljude eri toimeainete sisalduses ning lisaks nende toimeainete koosmõjust tulenevates efektides.

Näiteks vähendavad ülemäärast oksüdatiivset stressi Chaga Eliksiiris sisalduvad raudrohi, mesi, must pässik ja aaloe. Immuunsüsteemi turgutavat toimet omavad Chaga Eliksiiris must pässik, raudrohi , männikasvud ja astelpaju. Lisaks on mesi, must pässik ja aaloe ka põletikuvastase toimega. Veelgi enam, aaloet on rahvameditsiinis kasutatud nahapõletuste korral ja psoriaasihaiged on leidnud astelpajus leevendust oma probleemile. Chaga Eliksiiri tarbides turgutame tugevasti oma immuunsüsteemi ja selle kaudu saavutame tervendava efekti kogu organismile, mis omakorda väljendub naha seisundis.

Lisaks ülalnimetatud komponentidele on eliksiirile lisatud C-vitamiini. C-vitamiini olulisus tervise säilitamisel on kõigile teada fakt. Selle lisamine ekstrakti annab omakorda panuse immuunsüsteemi tugevdamisse.

Arvestades eespool mainitut, võib Chaga Eliksiiri kasutamist igati soovitada. Selle kaudu tervendame kogu oma organimi, mille lahutamatuks tunnuseks lisaks heale enesetundele on ilus, terve ja nooruslik nahk.

Margus Annuk. MD, PhD Meditsiiniteaduste doktor, kliiniline meditsiin Chaga

Artikli autor Margus Annuk on meditsiiniteaduste doktor, lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna kiitusega ning arstiteaduskonna ravieriala koos spordimeditsiini lisaerialaga. Ta on lõpetanud Uppsala Ülikooli meditsiiniteadused doktorikraadiga ja on tegutsenud ravikehakultuuri instruktori, arst-õppejõu, dotsendi, professori, rahvusvahelise raviuuringufirma viitsepresidendina.

Hetkel tegeleb ta uute ravimite ning ravimeetodite väljatöötamise ning sellega seonduvate uuringute korraldamisega.

Chaga Health toodete kohta loe lisaks SIIT!