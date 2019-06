Esimesed musta pässiku teadusuuringud tehti juba 155 aastat tagasi Tartu Ülikooli teadlase poolt

Ajal, mis meditsiinis viiakse läbi järjest mahukamaid uuringuid erinevate ravimite omaduste osas, on hea tõdeda, et üha enam pööratakse tähelepanu ka ravimtaimede kasulikkuse avastamisele. Näiteks musta pässiku ehk chaga kohta tehtud esmased teadusuuringud pärinevad juba 19. sajandi keskpaigast. Lisainfo leiad SIIT!

Ida-Euroopa rahvameditsiinis kasutatakse musta pässikut (Inonotus obliquus) alates 16.–17. sajandist. Tänapäeva meditsiiniuuringutes on chaga näidanud tugevat bakterite, seente ja põletike vastast toimet. Ent ühed esimesed kirjalikud tähelepanekud tulevad välja seoses Tartu Ülikooli teadlase professor Johann Georg Noël Dragendorffiga. Dragendorff tegi nimelt esimesed teadusuuringud musta pässiku kohta juba 155 aastat tagasi.

Johann Georg Noel Dragendorff - farmatseut, Tartu ülikooli farmaatsiaprofessor 1864–1894. Dragendorff uuris põhjalikult Turkestani, Tiibeti, Hiina ja Aafrika ravimtaimi. 1898 avaldas ta suurteose "Kõigi aegade ja rahvaste ravimtaimed: kasutamine, toimeained ja ajalugu" ("Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker und Zeiten. Ihre Anwendung, wesentlichen Bestandtheile und Geschichte”). TÜ raamatukogu arhiiv ja Wikipedia

Suvi ja immuunsus

Küllap oleme igaüks tundnud, kuidas suve saabudes on organism kurnatud talvel läbi põetud haigustest. Puhkuse alguseks on meie immuunsus madalal tasemel. Päikeseotsingutel võetakse ette lennureise lõunamaadesse. Kuid ka puhkuserežiimil vajab meie keha turgutust, et ootamatust pingelangusest mitte haigestuda.

Sestap on üks võimalus pöörata pilgud toidulisandi poole, mis ühendab esivanemate tarkuse tänaste teadusuuringute ja tehnoloogiaga.

Äsja viiendat sünnipäeva tähistanud pereettevõte CHAGA OÜ on toonud Eestimaa inimesteni toidulisandi nimega Chaga Elemental Elixir, mis lisaks mustale pässikule sisaldab veel teisigi rahvameditsiinis tunnustatud ravimtaimi. Chaga kõrval annavad selle koostises kurnatud organismile turgutust raudrohi, männikasvud, mesi ja teised ravimtaimede ekstraktid.

Nüüd on eliksiiri loojatel enda pereringis aastakümneid kasutusel olnud retseptist välja arendatud uus Immuno Elixir. Kui traditsioonilise eliksiiri koostises on kasutatud etanooli, siis Immuno Elixiris vahetab selle välja uus tulija astelpaju. Samuti on Immuno versiooni lisatud C-vitamiini ning musta pässiku sisaldus võrreldes varasemaga suurem.

Et lennureis mööduks hea tervisega

„Kuigi esimesed kuumad ilmad on käes, esineb siiski palju viirushaiguseid ning ka palavuse vastu abi pakkuv konditsioneer võib tervisele loodetud kasu asemel palju kahju teha,“ ütleb doktor Anu Adermann, Immuno Elixiri üks välja töötajatest, endine kurgu-, kõrva ja ninaarst.

Anu sõnul tuleks oma immuunsuse eest hoolt kanda aastaringselt, et pere oleks ka puhkuse ajal terve. „See kehtib ka reisimise ja eelkõige lennureisi kohta, mil viibime suletud ruumis pikka aega. Meid mõjutavad reisiväsimus, õhurõhu vahe ja kuiv ning konditsioneeritud lennukiõhk. Mina ise tarvitan Chaga Health Eliksiire nii lennureiside eel kui järgselt, et immuunsus oleks hoitud ja puhkus mööduks plaanitult positiivses võtmes hea tervisega,“ räägib doktor Adermann.

„Meil Eestis on oma puhtas looduses ravimtaimed, mida oma tervise hüvanguks kasutada. Põhjamaine loodus peidab aardeid, millest ülejäänud maailm suurt puudust tunneb. Chaga eliksiiris sisalduvad koostisosad aitavad meid hoida tervetena kogu aasta vältel.“

Loe Immuno Elixiri ja Elemental Elixiri kohta rohkem