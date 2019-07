Hambad terveks: 5 Eesti parimat hambakliinikut

Tundub nagu ükski naeratus ei saaks olla veel valgem, veel korrektsem ega veel säravam. Kes meist ei sooviks naeratada nagu Hollywoodi näitlejad, kuulsad muusikud või supermodellid? Suvi on imeline aeg võtta vastu otsus muuta oma visiitkaart ehk naeratus veelgi relvitukstegevamaks ja tänapäevasemaks. Abi oma mõtete realiseerimiseks saate järgmistes hambakliinikutes töötavatelt hambaarstidelt.

Olgu sooviks kerge hammaste valgendamine, hambakatu eemaldamine või täiesti uute hammaste suhusättimine, alati on mõistlik esimesel külastusel kliinikusse rääkida arstidega oma ootustest ja soovidest. Koos on võimalik panna paika raviplaan, protseduuride nimekiri ning saada aru kõikide planeeritavate toimingute hinnast.

Kui on plaan oma hammaste olukorda parandada, aitavad teid need viis Eesti parimat hambakliinikut!

UNIMED ÜHENDATUD KLIINIKUD

Unimedi kliinikutesse vastuvõtule minnes võid kindel olla, et saad kõikidele suutervise muredele ja soovidele usaldusväärse ning kvaliteetse lahenduse.

Unimed pakub laia hambaravi teenuste valikut, ennetusest keeruliste ravijuhtumiteni. Kõigile tuttava hambaravi kõrval on kliinikutes mitmeid tippspetsialiste, kes tegelevad näiteks esteetilise ravi, implantaatide paigaldamise ja suukirurgia, hambaproteeside, aga ka ortodontilise raviga. Seda kõike selleks, et nii väikesed kui suured inimesed oleksid terved ja tahaksid naeratada.

Patsiendist hooliv ja tähelepanelik suhtumine on omane igale Unimedi kliinikule, ühtmoodi nii suurtes linnades kui ka väiksemates asukohtades. Patsiente võetakse vastu mitmes Tallinna kliinikus, Tartus, Pärnus ja veel viies Eestimaa eri paigas. Pika tegutsemiskogemusega Unimedi kliinikutes on olemas kõik suutervise spetsialistid, kelle käsutuses on usaldusväärsed ja kaasaegsed tehnoloogilised vahendid. Unimed on ka Tartu Ülikooli koostööpartner, pakkudes noortele arstidele võimalust end erialaselt tõestada ja täiendada.

Visiidiaja saad mugavalt kirja panna telefoni ja e-kirja teel, aga ka online-broneeringu kaudu. Rohkem infot ja kasulikku lugemist leiad kodulehelt ja Facebookist.

Unimed on Eesti suurim hambakliinikute grupp, mis on oma patsientidele lähedal järgmistes asukohtades:

Unimed Tallinna kliinik: Lelle 24, Tallinn. Tel: 677 6800

Unimed Sõpruse kliinik: Sõpruse pst 145, Tallinn. Tel: 619 9140

Unimed Ülemiste kliinik: Lõõtsa 8a, Tallinn. Tel: 619 9150

Unimed Sadama kliinik: Lootsi 3a, Tallinn. Tel: 655 4000

Unimed Tartu kliinik: Riia 2, Tartu. Tel: 740 1756

Unimed Pärnu kliinik: Väike-Kuke 4b, Pärnu. Tel: 445 9299

Lisaks viie väiksema keskuse ravikabinetid üle Eesti: www.unimed.ee



Unimed Ühendatud Kliinikud

www.unimed.ee

LUMEN HAMBAKLIINIK

Lumen Hambakliinik asub mereäärses Viimsis ja on oma 26 tegutsemisaasta jooksul arenenud ning kasvanud kindlat, kuid rahulikku teed pidi. Nagu läbi aja on pidevalt arenenud ja õppinud kogu meie meeskond, nii on pidevalt laienenud ka meie kliiniku raviprotseduuride valikud – kiires tempos on arenenud nii raviskeemi planeerimise protsessid kui ka erinevad digitaalse diagnostika lahendused ja analüüsimisvahendid.

Lumen Hambakliiniku suur kirg ja huvi on erinevate digitaalsete hambaravivõimaluste kasutamine ning juurutamine, seda nii hambaarstide kui kogu kliiniku igapäevasesse tööellu. Mikroskoobid aitavad arstidel näha suuremalt ja paremini, mis inimesel suus toimub. Uus moderne ravitehnika kogu kliinikus on arstide teenistuses - digitaalne suusisene skanner, suukaamera, 3D-röntgen ja 3D-printimine, need on vaid mõned tehnikad ja lahendused, mis Lumenis kasutusel on. Mainitud lahendused annavad igale meie raviarstile täpset ja laiaulatuslikku infot edasisteks raviplaneeringuteks.

Hambakliinik on nüüdseks seitse aastat kasutanud oma hambakroonide, -sildade ja -laminaatide valmistamiseks CAD/CAM-tehnoloogiat. See kogemus on kogu meie meeskonnale hindamatu. Lisaks nii-öelda ühe päevaga tehtavate kroonide, laminaatide ja sildade valmistamisele on kliinik järjest enam loonud ka „üle suu” kauneid naeratusi (inglise keeles DSD ehk Digital Smile Design), mille loomises osalevad võrdselt nii patsient, tema raviarst, hambatehnik kui kogu kliiniku administreeriv meeskond. Koostöös sünnivad imelised naeratused!

Peale ravi- ja proteesimistööde pakutakse Lumen Hambakliinikus implantaaditeenust. Väga populaarseks on osutunud ka kliiniku naeratuspaketid, mis on seotud peamiselt suuhügieeni protseduuridega.

Püüame alati oma patsientidele olemas olla – aidata, kuulata ja selgitada. Lisaks leida lahendused, mis rahuldavad nii patsienti kui tema raviarsti ja toovad naeratuse näole ning südamesse tunde, et Lumen hoolib.

Kui hambakliinik saaks rääkida, ütleks see, et „oleme uudishimulikud ja soovime kogu aeg õppida ning seejärel seda kõike oma patsientidele pakkuda. Suur tänu kõigile patsientidele, kes on meiega koos sel teel käinud. Õnn on luua tervet ja rahuldustpakkuvat naeratust!”.

Lumen Hambakliinik

www.lumen.ee

+372 601 1812

Viimsi Äritare 3. korrus

Paadi tee 3, Viimsi

ROSENI HAMBAKLIINIK

Neli aastat tagasi rajatud Roseni Hambakliiniku leiab Tallinna südalinnast, õdusast ning omanäolisest Rotermanni kvartalist. Kliiniku kõik viis arsti on erialaselt töötanud ja täiendanud end nii Eestis kui Soomes. Abilisteks on polikliinikus meditsiiniõe haridusega noored assistendid.

Tegemist on tõeliselt innovaatilise ja patsiendile pühendunud kliinikuga. Parimat võimalikku ravi toetab hea ja täpne diagnostika ning vaid vähestel on võimalik kasutada sedavõrd modernset röntgenaparaati, millega saab kliinikust lahkumata teostada väga mitmesuguseid röntgenülesvõtteid – minimaalse kiirgusdoosiga ja suure vaateväljaga 3D-ülesvõtteid.

Roseni Hambakliinikus saab hammaste tervist kontrollida ning konsulteerida hambahaiguste ennetuse teemadel. Pakume maksimaalselt kaasaegset ja kvaliteetset hambaravi-, juureravi-, igemeravi-, suukirurgia-, proteesimis- ja esteetilise hambaravi teenust, sealhulgas nii hammaste pärlipesu kui ka valgendamist uudse LED-tehnoloogiaga. Samuti on kliinikus võimalik hambahaiguste ennetamiseks määrata oma sülje pH-tase.

Kliiniku hubased ja minimalistlikud ruumid loovad aga hea keskkonna, kus patsiendile maksimaalselt personaalset ning kvaliteetset ravi pakkuda. Kiitust on kliinikule jaganud nii kohalikud kui ka põhjanaabritest kliendid, andes nii kogu kollektiivile innustust veelgi paremaks ja tublimaks kasvada.

Roseni Hambakliinik on ka laste hambaravi haigekassa partner, mis tähendab, et laste hambaravi on kliinikus tasuta ja kõigi alla 19-aastaste kindlustatute hambaravi eest tasub haigekassa. Roseni Hambakliinik on liitunud ka täiskasvanute hambaravihüvitise programmiga, seega saavad siin rasedad, alla aastaste laste emad ning pensionärid hüvitist 85, kõik ülejäänud täiskasvanud Eesti kodanikud aga 40 eurot aastas.

Roseni Hambakliinik

www.roseni.ee

+372 603 6020

Rotermann City Valge maja

Roseni 12, Tallinn

SAKALA HAMBARAVI

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad kogu Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on kõrge, hõlmates kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.

Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhud tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Kliiniku personali kasutada on kõige moodsam 3D-tehnoloogia nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Ka raviaegade broneerimine on tehtud ütlemata mugavaks ja patsiendisõbralikuks. Lisaks online-broneerimiskeskkonnale saab raviaegu broneerida kliiniku nutirakenduse abiga, mis võimaldab end ka ootenimekirja lisada, kui mõni raviaeg peaks varem vabanema. Kliinikumi pakutavate teenustega saab tutvuda ja raviaega broneerida Sakala Hambaravi kodulehel.

Sakala Hambaravi

www.sakalahambaravi.ee

+372 533 599 66

Kotka 12, Tallinn

NORDIC HAMBAKLIINIK

Nordic Hambakliinikus saab iga patsient abi kõikides hammastega seotud küsimustes – alates klassikalisest hambaravist ja lõpetades implantoloogia ning esteetiliste protseduuridega. Nordic Hambakliinik teeb koostööd ka Tartu ülikooliga ja on valitud residentuuri baasasutuseks, mis tähendab, et kliinikus toimub ka arst-residentide kliiniline õpe.

Kliinik on aastatega muutunud patsientide seas üheks hinnatuimaks Eestis ja sinna tullakse ravile nii kõikjalt Eestist kui ka väljastpoolt. Kliiniku arstidele on suur tunnustus, et neid usaldavad paljud Eesti kolleegid, kes suunavad keerukamaid ravijuhtumeid just Nordicu kliinikusse lahendamiseks. Samas ei häbene Nordicu arstid ka ise vajaduse korral patsientide parima ravitulemuse saamiseks konsulteerida kolleegidega nii Eestist kui ka kaugemalt.

Nordic Hambakliinik pöörab erilist tähelepanu oma arstide järjepidevale erialasele arengule, võimaldades arstidel külastada nii Eestis kui ka välismaal toimuvaid täiendkoolitusi. Parima lõpptulemuse saavutamiseks teevad Nordic Hambakliiniku arstid tihedat ja vahetut koostööd Eesti parimate hambatehnikutega.

Nordic Hambakliinikus töötavad kõik arstid hambaravi tarbeks eritellimusel valmistatud luupidega, mis tagavad parima võimaliku nähtavuse. Nordic Hambakliinikus on olemas hambaravimikroskoop ja Tallinna uusim 3D-röntgen. Lähtutakse põhimõttest – ravida saab seda, mida sa näed!

Nordic Hambakliiniku hoolde on enda naeratuse usaldanud ka sellised Eesti tuntud inimesed nagu Liis Lemsalu, Koit Toome, Ott Lepland, Karl-Erik Taukar, Mikk Saar, Anne Veesaar, Marilyn Kerro, Artur Talvik, Keit Pentus-Rosimannus, Alice Talvik, Ott Tänak jne.

Kliiniku hubane miljöö, personali sõbralik suhtumine ning hea hinna-kvaliteedi suhe tagavad patsientidele pingevaba ja meeldiva hambaravikogemuse.

Naerata elule ja elu naeratab sulle vastu!

Nordic Hambapolikliinik

www.nhk.ee

www.facebook.com/NordicHambakliinik

www.instagram.com/nordichambakliinik

Tel 623 2302

info@nhk.ee

Navigatori ärimaja 5. korrus

Laeva 2, Tallinn

Tegevusluba L03873

Tegevusluba L04040