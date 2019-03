Kuidas saavutada kõige ohutumalt ja kiiremini valged hambad?

Kui hoolikast suuhügieenist pole piisanud ning peeglist vaatavad vastu ikka kollakad hambad, on aeg mõelda nende valgendamisele. Hammaste valgendamine on täna populaarsem kui kunagi varem.

Kohe selgitame, mida tasub jälgida, kui valida valgenduseks sobivat meetodit. Mida teha, et naeratus oleks säravvalge?

“Mul on väga tundlikud hambad. Olen ise hambaid valgendanud Beaming White toodetega juba viis aastat. Olen testinud ka teisi tooteid, kuid need on mu lemmikud - teevad hamba kohe valgeks ega tee hambaid tundlikuks,” jagab Beaming White ametlik esindaja ja maaletooja Eestis Krislin Pihlamägi oma teekonda hammaste valgendamiseni.

Pihlamägi soovitab alustada valgendavast hambapastast või looduslikust söest. Kui need ei anna soovitud tulemust, soovitab ta võtta kasutusse hammaste valgenduskomplekt.

“Koduseid hammaste valgendamise komplekte kasutatakse viimastel aastatel üha rohkem, kuna see on kiire, lihtne ja toimib hästi, samuti on see ka meie kõige populaarsem ja müüdavam toode, ning tagasiside klientidelt on suurepärane,” kommenteerib Pihlamägi. Valgendamise protsess on lihtne - geeli ja valgenduslambi koosmõjul puhastub hamba pind ning hambad valgenevad.

Valgendavat hambapasta, sütt ja pliiatsit saab pigem kasutada järelhooldusena

Kuigi protsess ise on ohutu, käivad hammaste valgendamisega kaasas ka mitmed hirmud. Põhiliselt kardetakse, et valgendamine muudab hambad tundlikuks ning kahjustab neid.

“Jah, nii võib juhtuda, kui kasutatakse tooteid, mille vesinikperoksiidi sisaldus on suurem kui 0,1 protsenti,” kommenteerib Pihlamägi ning lisab, et Euroopa Liidu nõuete järgi ei tohi vesinikperoksiidi sisaldus hambavalgendtootes seda kogust ületada. Üle 0,1 protsendi vesinikperoksiidi sisalduaega tooteid ei tohi ka Eestis müüa. “Madala vesinikperoksiidi sisalduse juures on valgendamine ohutu ja ei riku meie hambaid,” rõhutab naine ja lisab, et õiged ja kvaliteetsed tooted tagavad ohutu protseduuri ja kauni naeratuse.

Sellegi poolest tasub kindlasti enne hammaste valgendamist uurida komplekti ja ettevõtte kohta, kes seda müüb ning kontrollida toodete nõuetele vastavust. “Kõik ismile.ee e-poes müüdavad tooted vastavad regulatsioonidele ning omavad vastavaid sertifikaate. Valgendavad tooted on täiesti ohutud, ei kahjusta hambavaapa ega tee hammast tundlikuks. Meie eesmärk on pakkuda inimestele kvaliteetseid, turvalisi ja nõuetele vastavaid tooteid,” kinnitab Pihlamägi.

Kui valgendate hambaid aga ilukabinetis, tuleks jälgida kindasti kasutatavate toodete pakendeid ning küsida nende kohta lisainformatsiooni. “Igale kliendile peaks valgendamisel olema oma isiklik valgenuskomplekti karp, kus sees on ühekordsed põsehoidjad, valgendav geel ja muu vajalik,” annab Pihlamägi nõu.

Kahjuks on siiani iluteenindajaid, kes kasutavad kõrgema peroksiidi sisaldusega geele, mis kahjustvad meie hambaid ja higemeid. Sellepärast tulebki ise kontrollida, mida täpselt valgendamiseks kasutama hakatakse.

Valgendamine on kiire ja lihtne

Valgemate hammaste saamiseks piisab enamasti vaid kahest pooletunnisest protseduurist. Kui mitmed turul olevad tooted on sellised, mida peab kasutama mitmeid päevi (või nädalaid) järjest, siis Beaming White toodete puhul piisab valgendamiseks vaid ühest tunnist. Protseduuri sagedus on individuaalne ning sõltub suuresti ka inimese igapäevastest harjumustest. Korrata võib protseduuri iga nelja kuu tagant. “Kes armastab palju kohvi juua või suitsetab, sellel püsib valgendus kindlasti vähem, aga keskmiselt püsib tulemus aasta,” räägib Pihlamägi.

Et tulemus kauem säiliks, on oluline hammaste eest ka pärast valgendust hoolt kanda. “Kui olete oma hambaid valgendanud, saab tulemuse püsimiseks võtta kasutusse ka ismile.ee e-poes müüdavad järelhooldustooted,” selgitab naine. Lisaks hambapastale ja -niidile on müügil ka näiteks valgenduspliiats, mis sobib hästi kohviarmastajatele tekkivate ebaühtluste parandamiseks.

On neid, kellele hammaste valgendamine ei sobi

Kuigi tänapäeval on hammaste valgendamine tehtud võimalikult ohutuks, tasuks enne veenduda, et valgendamine pole igale inimesele individuaalselt vastunäidustatud. Geeli kasutatavad tooted ei sobi näiteks rasedatele - lapseootel naiste jaoks on olemas aga ka alternatiivid.

“Rasedatele soovitame hoopis aktiivsütt või valgendavat hambapastat,” räägib Pihlamägi ja lisab, et enne valgendavaid protseduure tasuks raseduse ajal igaljuhul konsulteerida oma hambaarstiga. Samuti ei sobi valgendamine inimestele, kellel on igemehaigused või hambapõletik.

Mida sisaldab hambavalgenduskomplekt?

Eesti Kosmeetikute Liidu liige ja koostööpartner iSmile.ee pakub kodus kasutamiseks Beaming White hammaste valgenduskomplekte, aga ka stardikomplekte salongidele, kui on soov ise teenusepakkujaks hakata.

iSmile.ee kõige populaarsem toode on kodune hammaste valgenduskomplekt, mis sisaldab 10ml valgendusgeeli, LED-lampi, vormi alumistele ja ülemistele hammastele, hoiustamise kotti ja instruktsioone.