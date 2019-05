Linane suveriietus – elegantselt lohakas ja pööraselt mitmekesine

Kuumad ja tuuletud ilmad pole ühelgi suvel tulemata jäänud. Olgu leitsak vaid mõnepäevane, ei paku sel ajal paremini hõlpu miski muu kui inimestele tuhandeid aastaid tuttavad linasest kangast rõivad.

Siiski on jäädavalt möödas ajad, kui linased riided arhailised tundusid või nende kandjat rahvatantsukollektiivi prooviesinemiselt tulijaks peeti. Moodsa tehnoloogiaga valmivad linatooted on kõike muud kui karune kangas talutütre seljas – need on mugavad ja pehmed juba ostes ning iga pesukorraga saab kangas vaid hellust juurde. Kes kandnud kordki linast särki pärast päikest täis rannapäeva, teab, kui valutult kohtleb see pisut kõrvetada saanud keha.

Pretensioonitu, samal ajal esinduslik

Laulupidu, suveetendused, pulmad – pole suveüritust, kuhu ei sobiks minna üll linased püksid, särk, jakk, rääkimata kleidist. Kindlasti pole linane pelgalt suveriietus, vaid sobilik igaks aastaajaks. Kuid just suvel tuleb ette olukordi, kus otse töölt tuleb sukelduda mõnesse ootamatusse ettevõtmisse või astuda läbi kolleegi aiapeolt. Linane riietus võimaldab seda, olles vajadusel esinduslik ja hetk hiljem kodune.

Armastad linast? Kaugele pole vaja sõita

Tallinna südalinnas Viru ringi ääres asuva Metro Plaza sammastiku vahele on peitu pugenud kauplus, millest tuhanded naised iga päev mööda tõttavad, teadmata, et just sealt leiab saabuvaks hoojaks kõige universaalsemad ja mugavamad suveriided. Asjaga väga kursis on aga põhjanaabrid, kes ei pea paljuks spetsiaalselt kaupluse S1 linaste riiete kollektsiooniga tutvumiseks merereisi ette võtta. Poe mudelivalik on esinduslik ja riiete värviskaala ulatub soliidsest valgest kärtsude suvetoonideni. Mood saabub otse Itaaliast ja kaubavalik täieneb uute mudelitega igal nädalal. Loomulikult on kõige parem tutvuda laia valikuga otse kaupluses, kuid tooteid saab soetada ka teisest Eesti otsast e-poodi külastades.

Kaheksandat aastat kaupluses toimetava Tiiu Tedremäe sõnul jõudsid nad lina juurde isikliku kogemuse kaudu, kui ühele reisile kaasa võetud linased riided osutusid nii mõnusateks, et muu materjali poole pärast seda pea nagu eriti ei pöördugi. Eriti armsaks teeb selle spetsiifiline korts, mis on nagu kvaliteedimärk. “Kui kangas on see õige korts, võib olla kindel – lina mis lina,” õpetab Tiiu ära tundma tema hinnangul kõige universaalsemat suveriiet. Samal ajal lohutab poepidaja neid, kelle jaoks korrektne välimus on alati triikis ja viikis. “Lina on vabalt triigitav ja oma tahtele allutatav, kuid arvestama peab siiski sellega, et tal on oma iseloom ja pikapeale võtab kangas omase vormi. Kuid veidi elegantset lohakust kulub alati marjaks ära!”

Unustatud pole ka kurvikaid kehi

S1 on üks neid tänuväärseid kauplusi, kes mõtleb ka pluss-suuruses naistele. Kui kurvikatel naistel on raske rõivaid leida ja seda mitte ainult suuruse, vaid ka materjali poolest, siis linane on ideaalne ka neile, kes end näiteks sünteetilises materjalis kuigi mugavalt tunda ei saa. Materjal sobitub kenasti kandja kehatüübiga.

Ja veel, kummaline, kuid üks ja sama linane riideese võib nagu valatult sobida eri suuruses naistele ning kandmisel ei tunne kunagi, et kuskilt pitsitab või et peaks riietust kuidagi seljas sättima. Viimast muidugi eeldusel, et ei ürita parema enesetunde eesmärgil numbreid väiksemasse riideesemesse pugeda. Aga miks peaks – linast riietust eelistab tark ja enesekindel moodne naine.

