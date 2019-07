Parim viis oma keha turgutamiseks: rullmassaaž

Beautiful Me kehasalongi rullmassaaž asendab ka klassikalist massaaži ning on tõhusam ja tõestatult hea toimega. Kümme Beautiful Me kehasalongi asuvad kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Rakveres, Haapsalus, Kuressaares ja Võrus.

Beautiful Me kehasalongi rullmassaaži tõhus toime on protseduuri avastajaid üllatanud juba üle kahe aasta. Eestlaste peal testitud rullmassaaži on võimalik nautida üle kogu maa, minnes selleks ühte kümnest Beautiful Me salongist kaheksas linnas. Üllatav on ehk see, et massaaž on võrdselt populaarne nii naiste kui meeste hulgas.

Kuidas ja miks on Beautiful Me kehasalongi salapärane rullmassaaž nii võimas ja erakordne elamus?

On tohutul hulgal inimesi, kes avastavad juba esimese massaaži järgsel hommikul kingi jalga pannes, et jalavarjud on järsku jalas loksuma hakanud, ja riietudes, et teksapüksid tunduvad justkui väljaveninud. Selle olukorra saladus ei peitu muus kui Beautiful Me kehasalongi rullmassaažis, mis paneb tööle lümfid ja lümfisooned, pakkudes samal ajal ka tavalise massaaži toimet.

Kiired tulemused mõnusa massaažiga

Beautiful Me kehasalongi rullmassaaži tulemuslikkuse kohta saab tuua palju näiteid, kuid kõige levinum on umbes selline: juba pärast kuuendat rullmassaaži seanssi on tavaline, et 60 kg kaaluval naisterahval on kõhuümbermõõt vähenenud keskmiselt 5 cm, reite ümbermõõt aga keskmiselt 3,5 cm. Kusjuures need tulemused on saavutatud ilma igapäevast toitumist ja muud elustiili muutmata – tegemist on üsna tavalise tulemusega rullmassaaži kuuri läbimise järel.

Enamik kliente on kümnest massaažiseansist koosneva kuuri jooksul kaotanud oma keha ümbermõõdust keskmiselt 20 cm – ja see on ainult inimese väline muutus. Tõeline ime toimub aga inimese sisemuses ja enesetundes. Vähenenud sentimeetrid ei ole ju muud kui kehasse kogunenud jääkained, mis lümfisüsteemi taaskäivitamisega nüüd eemaldatud on.

Mis juhtub inimese kehas, kui lümf ei liigu?

Lümfi seiskumise tagajärjel jäävad ained, mida keha enam ei vaja, kehasse seisma. See toob kaasa keha „paisumise” ning rasvade ja muude ainete ladestumise, mis omakorda põhjustab ümbermõõtude suurenemist kogu kehas. Peale selle veel halba enesetunnet ja mitmeid muid hädasid, mida arstid püüavad enamasti tablettidega kõrvaldada. Võluvitsana võib aga toimida lihtne ja tõhus rullmassaaž.

Lümfi halva liikumise ja ainete ladestumise üks otsene tulemus on tselluliit. Just rullmassaaž aitab lõhustada ja seejärel kehast välja viia tselluliiti põhjustavad rasvad ning kehasse ladestunud ained. Rullmassaaž paneb lümfi uuesti liikuma. Loe rohkem tselluliidi, rullmassaaži ja lümfisüsteemi kohta meie blogist!

Beautiful Me kehasalongi külastades on tunne, nagu läheksid külla vanale sõbrale

Beautiful Me hubastes salongides võetakse kõiki vastu soojuse ja naeratusega. Massaažiseansile tulles ei pea kaasa võtma midagi ülearust, sest spordiriided ja mineraalvesi antakse rullmassaaži protseduuriks kaasa kohapeal. Sina lihtsalt tule ja naudi aega iseenda või sõbraga. Kõikides Beautiful Me kehasalongides üle Eesti on lisaks privaatsetele ühe masinaga tubadele pakkuda ka sõbratuba, kus on võimalik nautida rullmassaaži kaaslase seltsis.

Beautiful Me kehasalongi rullmassaaž asendab ka klassikalist massaaži ning on tõhusam ja tõestatult hea toimega. Kümme Beautiful Me kehasalongi asuvad kaheksas Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Rakveres, Haapsalus, Kuressaares ja Võrus.

Ära unusta vaadata ka videot, kus on modellideks salongi igapäevased kliendid, kes räägivad, miks massaaž neile meeldib.

