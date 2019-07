SAAGE TUTTAVAKS | Kinder Bueno kampaania „Saa Kinder Bueno fotomodelliks” Eesti võitjad

Žürii valis kõikide osalejate seast välja kaks õnnelikku võitjat, kes said auhinnaks professionaalse fotosessiooni ja ainulaadse võimaluse saada nii trükimeedias kui ka televisioonis reklaamikampaania täheks.

Kõik me unistame mõnikord, et saaksime kogeda midagi maagilist: tunda end staarina, olla rambivalguses, näha end ajakirjakaanel. Võimalus kogeda sellist suurepärast seiklust oli võistluse „Saa Kinder Bueno fotomodelliks” peaauhind.

Fotovõistluse võitjad osalesid professionaalsel fotosessioonil ning peagi saavad nad meile kõigile tuttavaks!

Imeliste auhindadega suurepärane võistlus

Selle aasta alguses toimusid järgemööda võistlus ja loterii „Saa Kinder Bueno fotomodelliks”. Loteriis osalemiseks tuli osta kas Kinder Bueno või Kinder Bueno White ja registreerida ostukviitungi number. Iga nädal võitis 20 ostutšeki registreerinud inimest suurepärase Kinder Bueno tootekomplekti.

Fotovõistlusel osalemise nõudmised olid veidi rangemad. Osalejate põhiülesanne oli saata võistlusele foto, millel nad poseerivad kas Kinder Bueno või Kinder Bueno White’iga. Neile anti ka teine ülesanne – kirjutada lühike tekst, miks neile meeldib just Kinder Bueno.

Žürii valis kõikide osalejate seast välja kaks õnnelikku võitjat, kes said auhinnaks professionaalse fotosessiooni ja ainulaadse võimaluse saada nii trükimeedias kui ka televisioonis reklaamikampaania täheks. Žüriiliikmed leidsid, et kõige muljetavaldavamalt osalesid kampaaniavõistlusel Rebeka ja Piia.

Rebeka&Piia Magdalena Piechota

Tutvume võistluse kaunite võitjatega

Võistluse esimene võitja Rebeka valis oma „pildipartneriks” Kinder Bueno. Rebeka õpib Tallinna ülikoolis psühholoogiat, naudib reisimist ning armastab kunsti, tantsimist ja kaamera ees poseerimist. Talle meeldib ka sport ja mis peamine – ta jumaldab maiustusi! Ilmselgelt oli nii võistlusel osalemine kui ka selle tulemus tema jaoks loomulik.

„Kinder Bueno on justkui muinasjutt igale maiasmokale – see annab oma mitmekesisusega küllusliku elamuse ning on hõrguks lõpuks igale toidukorrale!” selgitab Rebeka oma valikut.

Võistluse teine võitja Piia eelistab aga nii maitse poolest kui ka „fotokaaslasena” Kinder Bueno White’i. Piia on ühe Baltimaade suurima tootmisettevõtte turundusjuht, kuid tema elus on peale töö veel palju enamat. Ta armastab tantsida ning erinevaid kooke ja küpsetisi valmistada. Kuigi ta naudib ise maiustuste küpsetamist, on Kinder Buenol tema südames eriline koht.

„Kinder Bueno maitse ei ole ajas muutunud, see on ja jääb parimaks šokolaadimaiuseks,” kiidab Piia.

Rebeka Magdalena Piechota

Tõelisuseks saanud unistus

Kinder Bueno fotosessioon toimus ühes Tallinna kesklinna kõige luksuslikumas hotellis. See oli absoluutselt maagiline ja ainulaadne sündmus. Kaunis küllusliku ornamentikaga ehitud interjöör, säravalt stiilsed valgustid ja imekaunis sisekujundus ning kõige selle keskel päeva staarid Piia ja Rebeka.

Kogu ilu jäädvustas hinnatud fotograaf Magdalena Piechot ja staaride glamuurse ning veatu välimuse eest hoolitsesid suurepärane stilist Karolin Kuusik, imelised meigikunstnikest õed Loore ja Reet Härmat ning staarjuuksurid Igor Zahharov ning Julia Zahharova.

Sessiooni käigus salvestati ka lühikesed televisioonis kasutatavad videoklipid. Sessioon sujus sellise dream team’iga ladusalt ja positiivses õhkkonnas ning kogu päev oli tõeliselt nauditav nii õnnelikele võitjatele kui ka kogu meeskonnale.