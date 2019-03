Uute stiilsete päikeseprillidega kevadele vastu!

Mõistagi on alati oluline järgida eeskätt iseenda maitset, stiili ja vajadusi ent tuleb olla avatud ja hoida end kursis ka päikeseprillide trende puudutavaga.

Need me nägemist säästvad ja ehk ka päästvad silmavarjud on samuti moehoovuste meelevallas, mida innukad moesõbrad kullipilgul jälgivad ja järgivad. Pro Optika prilliparadiisi tiim käis maailma ühel mainekamal prillimessil „MIDO Eyewear Show“, kus tutvustati tuliuusi kevadsuviseid prillimoe trende. Nad jagavad saadud teavet ja märksõnu nüüd teiegagi.

Uue moehooaja prillimoe läbivaks teemaks on iseenda eripära püünele seadmine, sest moes on kõik. Pool nägu kinni katvatest maskidest kuni kitsukeste kassisilmadeni, nude vintage’st unikaalsete ja huvitavate disainelementidest pakatavate lahendustega päikeseprillide ja prilliraamideni.

Klaaside värvid varieeruvad sügavmustast kommiste värvitoonideni. Jõuliselt on kohal tujutõstvad kollased ja kahevärvilised prilliklaasid. Pastelsed toonid ning peened metallraamid, mis on vormunud erinevatesse geomeetrilistesse kujunditesse tõstavad ehk kõige jõulisemalt pead ja tahavad olla sel hooajal esimeseks valikuks. Ent märksõnad, millest tõepoolest igaüks endale midagi sobivat leiab, on teie ees.

Oversized maskid – ülim kaitse, üle näo. Tulen, näen ja võidan.

Sport kõikjale – maskid, sirmid, sirged klaasid, kumerad klaasid. Peegelklaasid. Neoonvärvid. Spordin kõikjal speksid ees. Keksin vees, prillid ees.

Sära nii et minesta ära – kalliskivid, pärlid, elusuurused ornamendid. Kõike on rohkem kui meid endid kokku. Bring on this bling (on)!

Härra ja proua Must(er) – mustrid, värvid materjalid. Leopard, kilpkonn, sebra. Lilled. Triibud, täpid. Ütle, mis on Sinu muster ja me ütleme, kes oled Sina.

Geomeetria – kolmnurgad, ruudud, ringid, ovaalid – olge lahked. Minimaalselt või maksimaalselt. Geomeetria teeb igale blingile tuule alla.

Go small or go big or go home – elik tee, mida tahad, ikka on äge. Toonitud klaasid ükskõik, mis suuruses raamides ja moekuulutaja sobib ka Sinu keskmiseks nimeks.

Kassisilmad igavesti – 40ndatel silmi vallutanud kassisilmade prillimood on kohal siiani. Suured või väikesed raamid, kõik on hea valik. Kassid on tulnud, et jääda.

Nude vintage – heledates toonides atsetaadist prilliraamid. Mida suuremad, seda parem.

Värvide pillerkaar klaasides – kollased prilliklaasid on uuel hooajal värvilistest valikutest number üks. Ent jagub ka rohelisi, siniseid, oranže, mitmevärvilisi klaase ja peeglid. Kõigile midagi!

