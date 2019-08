Viis asja, mida ei tohiks silmist lasta, kui tahad, et laps näeks ka sinuvanuselt hästi

Kiiver, põlvekaitsmed, päikesekreem – neid vahendeid, millega kaitsed oma last, nimetad une pealt. Aga tead sa, kuidas hoida tema silmi?

Paljud peavad liigset hoolimist kanaemaduseks. Olgu, kui kaameraga beebimonitor, GPS-positsioneerija lapse taskus või käekellas näivad tõesti liigse ülemõtlemisena, oled ju siiski nõus, et ükski abivahend või tipptehnoloogia pole liiast, kui saad säästa lapse tervist. Las nad seal Hollandis siis sõidavad ilma kiivriteta, nad kauem harjutanud ka, saavad hakkama, sest jalgrattasõit on sealse kultuuri loomulik osa. Meie linnadžunglis on asi teisiti ja sestap kiiver kohustuslik.

Kui lihtne kukkumine ja pea ära löömine on meile kõigile tuttavad, siis see, mis toimub silmaga, jääb enamikule üsna kaugeks. Elu keeb ka ses väikses munas iga päev ja organina on silm eriti kasvueas pidevas muutumises: õpib ja harjutab, et saada hakkama ka neil pikkadel aastatel, mis alles ees.

Hooliv lapsevanem, see artikkel on just sulle. Siit leiad soovitusi, kuidas seista hea lapse silmade eest.

Foto: Markus Altmann

1. Piira laste ekraanide taga veedetud aega

Ilmselt oled isegi tundnud, et pikaajaline lähitöö, kas siis paberile numbreid kirjutades või ekraani taga, väsitab silmi. Nii on see ka lastel. Kui vaatame lähedale, tuleb pildi fokuseerimisel kasutada silmalihaseid. Kaua lähedale vaatamine sarnaneb seega lihastreeninguga. Kui jalad joostes valutama hakkavad, suudame seda tähele panna ja neile puhkust anda. Ekraan aga on nii paeluv, et silmade puhkamine ununeb. Meelest kipub minema ka silmade pilgutamine ja nii kipuvad nad peale väsimise ka kuivama.

Kui täiskasvanutena oskame end enesetunde järgi aidata, siis lapsed seda veel õppinud ei ole. Pikk ekraanide taga olemine tekitab nägemisega seotud ebamugavustunnet ning võib põhjustada ka udusust kaugele vaadates, sest silmalihastel tekib lähedale vaatamisest n-ö kramp.

Tähelepanekud, mis aitavad säästa ekraani taga oleva lapse silmi

Tuleta lapsele meelde, et ta ei unustaks aeg-ajalt silmi pilgutada. Nii õpivad ka lapsed enda silmade eest rohkem hoolitsema.

Seadista lapse mängimise ajaks nutiseadmes iga 20 minuti järele alarm, mille kõlades tuleb lapsel teha 2-minutiline paus ning vaadata kaugusesse, soovitatavalt aknast välja umbes 20 meetri kaugusele. Seda on hea meeles pidada reegliga 20-2-20.

Jälgi, et ekraan oleks kohandatud just sinu lapse jaoks. Valgus ei tohi paista ekraani tagant ning ekraani heledus ning kontrast peavad olema täpselt nii seadistatud, et ka sinul oleks ekraani mugav jälgida.

Laps peaks hoidma nutiseadet umbes 40 cm kaugusel, mitte lähemal.

Köida mängimise vahepeal lapse tähelepanu, et ta vaataks ka ekraanist eemale ning puhkaks oma silmi.



2. Saada laps õue mängima

Väljas mängides saavad silmad pingelisest lähitööst puhata. Miks see nii on? Silm on disainitud nii, et alates 6 meetri kaugusele ja kaugemale vaatamiseks ei pea pingutama. Kuna välisoludes on vahemaad suuremad kui siseruumides, siis sellest olenevalt saab silm rohkem puhkust, vaadates eri kaugustesse. Samuti on lähinägemise uuringud välja toonud seoseid looduses viibimise ja lühinägevuse arengu aeglustumise vahel. Seega teeb õues olemine silmadele ja tervisele ainult head!

Foto: Adobe Stock

3. Kaitse silmi UV-kiirguse eest

Laste silmad on UV-kiirguse suhtes eriti tundlikud, sest sisaldavad vähem pigmenti ja nende silmalääts on läbipaistvam kui täiskasvanul. Seetõttu pääsevad päikesekiired lihtsamalt silmapõhjani. Kuna lapsed veedavad oluliselt rohkem aega päikese käes kui täiskasvanud, on halb mõju silmadele ka pikaajalisem. Kuna UV-kiirgus võib lapse õrnu silmi kahjustada, on omal kohal head päikeseprillid (NB! Mitte ainult suvel!) ja laia äärega müts. Korralikel päikeseprillidel on kolmanda kategooria klaasid, 100% kaitse UV-kiirguse vastu ning need istuvad valatult.

4. Hangi hoogsateks mängudeks tugevad ja ohutud prillid

Laste töö on mängimine ja seda peaksid nad saama teha muretult – nii prillidega kui ilma. Vali mugavad, paindlikud ja tugevad prilliraamid ning prilliklaasid, mis sobivad hullamiseks, jooksmiseks ja hüppamiseks. Hea võimalusena saab paigaldada laste prilliraamidesse purunemiskindlad klaasid, mis tagavad ohutuse iga tegevuse puhul. Pallimänguhuvilistele ja aktiivsematele lastele soovitame peale tavaprillide ka turvalisemaid spordiprille.

5. Tee kindlaks, kas lapse silmad on kooliaastaks valmis

Nägemiskvaliteet võib muutuda üsna ruttu. Laps, kellel ei olnud kevadel viimasest pingist tahvlilt lugemisega probleeme, võib sügisel vajada uusi prille. Koolieelne silmakontroll on igale lapsega perele kasulik harjumus. Head eeskuju saad anda sellega, kui kontrollid ka ise regulaarselt oma silmanägemist. Ära unusta küsida lapse nägemismugavuse kohta ka kooliaasta vältel ning kindlasti pea kinni silmaarsti või optometristi juhistest, millal uuesti silmakabinetti kontrolli tulla. Hoolime oma silmadest!

Broneeri aeg nägemiskontrolli siin.