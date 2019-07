Kadri Kruus meenutab elu esimest laulupeo proovi: ma tõesti ei saanud aru, kuidas mesilased ja lilleõied nutma ajavad

"Tantsupeol ei ole ma kordagi käinud ja tõsi on ka see, et ma lihtsalt ei oska tantsida. Laulupeol aga mitmeid kordi," ütleb disainer. "Elasin Kosel ja sealse kooli lapsed pidid kõik laulma, tantsima ja mängima korvpalli, eriti tublid mängisid veel mingit pilli ka," meenutab Kadri, et käis laulupeol aastaid sealse lastekooriga.

Kadri meenutab oma esimest laulupeo proovi: "Arvan, et olin umbes 10aastane. Proov toimus koos noortekooridega. Meie, väiksemad, istusime pruunide puidust pinkide peal laulukaare ees ning kuulasime noortekoore. Pala, mida harjutati oli "Ta lendab mesipuu poole". Ilmselt harjutati ka kõike muud, kuid minu jäi meelde just see, sest õpetajal olid äkki silmad märjad," räägib Kadri, et ta tõesti ei saanud aru, kuidas mesilased ja lilleõied nutma ajavad.

Erakogu

"Pildil olen esimeste rahvariietega. Pettunud, et minu seelikul olid traksid aga teise tüdrukute omadel mitte."