VIDEO ja FOTOD | Ajalooline moenähtus: presidendi vastuvõtul sai näha koguni viite ühesugust kleiti

Lihtsa ja voogavalt langeva seelikuosaga kleiti kaunistavad tikandid ning läbikumav kangas. Kaunis õhtukleit on pärit Baltika brändilt Bastion.

"Sellel romantilisel ja elegantsel beežil kleidi on pikk varrukateta A-lõige ning kaunis paatkaelus. Pihikut kaunistav pitsikiht on naiselik ning sellel on hoolikalt paigutatud lillkaunistused," leiab brändi veebipoe kirjelduses. Kleidi saab praegu endale soetada soodushinnaga 79,90 eurot. Täishinnaga maksis ta aga 199,90 eurot.

Tegemist paistab aga olevat ajaloolise hetkega, sest varem ei ole nii mitut ühesugust kleiti vastuvõtul näha olnud. Need kaunid külalised tõestavad, et üks ja seesama kleit on erinevate kandjate seljas hoopis erineva iseloomuga - siin on neli naiselikku tulemust.

Vaata, kes sattusid vastuvõtule sama kleidiga! Kuidas kleit meeldib?

Riigikogu liige Barbi Pilvre ja poeg Holger-Helmut Pilvre Foto: Rauno Volmar





Riigiametnik Rainer Saks ja Elroni juht Merike Saks Foto: Rauno Volmar





Presidendi vastuvõtt Estonias 2019 Foto: Rauno Volmar

Presidendi vastuvõtt 2019 Foto: Arno Mikkor, Presidendi kantselei