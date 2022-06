Kui te enam kallimaga ei seksi, võib see vihjata teie suhtes hoopis ühele suuremale probleemile

Seksuaalne iha on justkui mõõdik sellele, kui väärtuslik su partner sinu silmis on. Teiste sõnadega, kui head omadused tal on, et olla sinu partner, kui palju te mõlemad sellesse suhtesse panustate ja kui lihtne tundub sulle leida tema asemele mõni uus kallim. Mõned vanemad uuringud on muuseas ka näidanud, et sellest, kui väga sa oma armsamat ihaldad, sõltub ka see, kui palju oled valmis vaeva nägema, et teie suhe püsiks ja muutuks ajas ka tugevamaks.