Saarlanna edulugu: kui kaks töötut hakkavad rääkima, kuidas nad nüüd avavad loomaaia, siis võibki tunduda: appi, nad hakkavad ära keerama!

Kui suu imestusest lahti vajub – isa?! –, kordab Mirge end: „Jah, isa, mitte lapsed omavahel. Hästi palju on tulnud inimesi harida, sest nad on nii kaugele läinud loomadest. Meile on tulnud selline uus huvitav termin nagu laste vabakasvatus, mida on enda jaoks natuke valesti mõtestatud. On võetud selline arusaam, nagu nüüd ma ei pea üldse oma last õpetama. Ja see on meile päris suur proovikivi olnud – kuidas luua turvaline keskkond? Esiteks loomadele, kes on minu prioriteet, ja teiseks teistele külastajatele. Sel aastal sain aru, et tegelikult ka oma töötajatele. Kui meil sai hiljuti isegi töötaja lapse käest kiviga selga ja lapsevanem ütles, et tema ei teadnud, siis me tegelikult oleme kohas, kus mitte keegi pole mitte kellegi eest kaitstud.“