Kümned tuhanded paarid elavad seltsingus, millest võivad tekkida ootamatud vastastikused õigused ja kohustused

Vabaabielus elavad inimesed seltsingus, mis on üks võlaõigusseaduses ära toodud lepingu liik. Kui mitu inimest teevad ühiselt panuseid ühise eesmärgi nimel, siis tegemist on seltsingusuhtega. Vabaabielupaar on nagu väike selts, millel vaid kaks liiget. Seltsing on vana juriidiline mõiste ja see kehtis Eestis ka enne 1940. aastat. Nõukogude ajal nimetati sedasama lepingu liiki ühise tegutsemise lepinguks.