"Ta tuli minu uue mehega kaasa samamoodi nagu mehe lapski." Ühe mehe kahest naisest said parimad sõbrannad

Jane (41) on kaks korda lahutatud ja tal on kolm last. Piretil (42) on üks laps, kes on sün­dinud vabaabielust mehega, kellest hiljem sai Jane abikaasa ja laste isa. Ühe mehe kahest kaunist naisest said üsna pea pärast tutvumist sõbrannad, kes on pikki aastaid vastas­tikku lapsi hoidnud ning koos aega veetnud. Mis on nende sõpruse ja kärgpere toimimise saladus?

Eksil on uus naine!

Aastal 2008 sai Piret teada, et tema tütre isal, kellest ta oli hiljuti lahku läinud, on uus silmarõõm. “Me vist pere­üritustel esimest korda kohtusimegi. Mehe suguvõsa suurematele sünnipäevadele olid ju kutsutud nii esimene kui ka teine naine.” Janegi oli kaksteist aastat tagasi uue mehe endise naise suhtes põnevil. "Ikka tahad teada, kas on normaalne inimene."