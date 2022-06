FOTOD JA VIDEO | Mart Haberi ja Taivo Pilleri unistuste elu: meil on olnud lihtne koos olla

„Sõida liftiga viimasele, seitsmendale,“ juhatab Mart. Või on see Taivo? Taipan, et ei tee neil telefonis vahet: niivõrd sarnased tunduvad nende natuke kimedad tämbrid ja kõnemaneer, tõtakas ning naerusegune.

Shishi kujul on Mart ja Taivo loonud liialdamata ilu impeeriumi. Kodu on justkui selle loomulik jätk. 280 ruutmeetril kohtuvad rafineeritud maitse ja vahendid suurejooneliste ideede elluviimiseks. Sisse kolisid nad kaks aastat tagasi. Juba siis näis, et enam paremaks minna ei saa. Aga saab! Elutuppa on lisandunud tervet seina hõlmavad raamaturiiulid (kõrgemal asetsevate teoste kättesaamiseks tuleb kasutada redelit) ja laes troonib uus lühter, mis meenutab anemooniõisi lehepesas.