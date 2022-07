See on põhjus, miks Mart Haber ja Taivo Piller plaanivad panna kaksikutest lapsed eraldi õppima

„Eelkooli paneme nad sinna,“ sõnab Mart. „Edasi juba vaatame, kas neil on eeldusi või mitte. Kui ei ole pea nii lahtine, siis läheme mõnda teise kooli; kindlasti ei tahaks olla see vanem, kes kodus lapsega õpib.“ Samuti plaanivad nad suunata lapsed paralleelklassidesse. Nõnda tehtavat USAs, et kaksikute vahel ei tekiks võrdlusmomenti, rääkimata õpetajate märkustest stiilis: su õel on kõik tehtud, kuidas siis sina ei saa?