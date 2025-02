„See avaldub kummalistes olukordades, kuid on kahjuks väga levinud!“ Kuus peamist teemat, mille pärast suhtes tülitsetakse

Olev ja Triin on elanud 18 aastat väga õnnelikult koos. Päriselt, see ei tundu ainult teistele nii. Ühel päeval oli neil külas Triinu õde Kairi, kelle suhe on palju õnnetum. Neil on mehega palju tülisid, mis lähevad pärast vastastikust sõimu tihti füüsiliseks. Võõrustamise käigus otsisid elevil Triin ja Olev kappides kolistades ja üksteisega elavalt vesteldes kohvi- ja teekannu, tasse ning taldrikuid. Nad arutlesid elavalt, millises kannus on parem külalistele kohvi teha. „Ärge kakelge!“ nähvas jõuliselt Kairi, enda arvates nalja tehes. Triin ja Olev vaatasid kulme kergitades teineteisele otsa ja tegid näo, et ei kuulnud. Neil ei olnud mingit tüli ega isegi vaidlust. Küll oleks Kairi suhtes selline olukord jälle tülini viinud.