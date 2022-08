Ebakindluse ja armukadeduse all peitub üks sisemise lapse traumadest: ma ei ole piisavalt hea

Nagu ikka on ka nende uskumuste all leebemaid ja karmimaid traumasid. Uskumuse tugevus on aga enamasti sama. Kui trauma on olnud pikaaegne ehk seda uskumust on lapsesse sisendatud kogu lapsepõlve jooksul vs. trauma toimus ühe korra, on uskumuse tervendamine võibolla veidi pikem protsess, sest alateadvuses on rohkem materjali, mida ümber kirjutada.