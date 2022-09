Psühholoog-pereterapeut Marlen Tammsaar-Ojamets ütleb, et tubli on keegi, keda kasvatatakse olema alati pai – ta käitub hästi, saab koolis ainult suurepäraseid hindeid, ei vaidle emale-isale vastu, kuulab sõna, on kõigi vastu lugupidav, aitab vane­maid, õdesid ja vendi. Selline käitumismuster jätkub ka täiskasvanueas. Kõik see tuleb aga iseenda arvelt.