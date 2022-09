Abielumehe armuke: ta on hiljem öelnud, et ta oleks pere juurest ära tulnud, kui minu lapseootus poleks teda niiviisi nurka surunud

Külli oli 35aastane ja just lõpetanud kümnendi kestnud kooselu, kui alustas tutvumisportaalis suhtlust Rainiga. Kuna mõlemad elasid samas linnas, saadi peatselt kokku. Et mees on abielus, selgus kohe esimesel kohtumisel. Salasuhe muutus kiiresti intensiivseks. Külli sõnul polnud seks põhiline, selleni läks kombekalt aega. Kuigi Viljandi on väike linn, käidi koos lõunal, kohtuti tihti ja Rain tutvustas uut silmarõõmu ka oma sõpradele.