Seitse nippi, kuidas oma voodielu vürtsitada

Igas suhtes, olenemata sellest, kui õnnelikud te olete, tuleb ette aegu, mil voodielu on passiivsem. On see siis hormoonide, stressi või lihtsalt partneriga äraharjumise tõttu. Ühel hetkel võib juhtuda, et ka pikad vestlused ja kohtingud ei tekita seksiisu. Kui magamistoas kisub montoonseks, on alati võimalik olukorda vürtsitada. Küsisime eksperdilt nõu, kuidas seda teha.