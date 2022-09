Sügis-talvised puhkuseplaanid: kodune Eesti pakub seiklemis-ja avastamisrõõmu saartest Peipsini

Tiiu Niglas: Harju maakonnas, aga ka Saue vallas on mitmeid põnevaid ajaveetmis- ja puhkamisvõimalusi. Meist mitte väga kaugel Laitses asub Laitse Rally Park, mis kindlasti jagab meiega publikut. Me ei ole niivõrd konkurendid, pigem ikka head koostööpartnerid. Paljud grupid, kes leiavad tee meie juurde, käivad ka sealt läbi ning vastupidi.

Kristi Laur: Otepää piirkond on tervislike spordi ja ajaveetmise võimaluste poolest väga rikas, kuna asume ju Otepää Looduspargis. Looduse rüpes tegevusi jätkub siin piirkonnas nii kõrg- kui madalhooajal ja kõigile vanusegruppidele. Golfikeskusel olekski vaja jõuda ka aastaringsete tegevuseni, et kasutada juba suure investeeringu raames rajatud klubiruumid ära ka golfihooaja väliselt.

Kärus asub ka vanim mandril asuv ilus puukirik, mis on avatud aastast 1860. aastast. Kirikutornist avaneb kaunis vaade kogu Käru alevikule.

Aljona Surzikova: Siinkandis on Toosikannu puhkekeskus, kus on erinevad saunad, ruumid seminaride pidamiseks, loomade safari ja palju muud huvitavat. ATV-matku korraldatakse aastaringselt, talvisel ajal lume olemasolul ka mootorsaanimatku.

Kohtla-Nõmmel on Kaevandusmuuseum, kus pakutavate ekskursioonide ja tegevuste valik on päris suur. Sealt saavad alguse ka seiklused, mida Adrenaator Grupp Aidu karjääris läbi viib - olgu selleks džiibisafari, kaatrisõit või seiklusmatk. Paksu lumega nemad teenuseid ei paku, küll aga paneb siis oma suusamäetõstukid tööle Kiviõli seikluskeskuse suusamägi.

Terje Rattur: Ida-Virumaa on ju Seiklusmaa ja põnevatest vaba aja veetmise võimalustest siin puudus ei ole. Alutaguse seikluspargis saab aastaringi tuubitada ja talvel on seal ühed piirkonna parimad suusarajad.

Mille poolest on teie arvates Eesti üks mõnus paik talviseks puhkuseks ja seda ka siis, kui juhtub olema lumevaene talv?

Terje Rattur: Eestis on parim söök - naturaalne ja ehe! Selle maitsmiseks tasub lumevaesel ajal küll Eestisse sõita. Oma sõidud tasub ajastada erinevatele toidunädalatele ja -kuudele erinevates maakondades. Ida-Virumaal on november Maitseseikluse kuu. Hoidke kätt pulsil!

Lumevaesel talvel on Ida-Virus arvestatav kogus erinäolisi spaasid. Külmal ajal soovitakse ikka sooja. Ja ei ole halba ilma, on vaid valed riided, ning eelpool mainitud tegevusi, mida vaid lumi segab, saab siis aastaringselt kasutada.

Aljona Surzikova: Käru lähedal on tore koht, kus me käime lastega lumise ilmaga kelkudega sõitmas – tegemist on Paluküla mäe keskusega. Seal saab ka suuski ja kummikelke rentida.

Kristi Laur: Lumevaene talv võimaldab muidugi igati jätkata looduses liikumisega seonduvaid tegevusi ning minu kogemus viimase kahe COVID-19 pandeemia aasta talvedest ongi selline, et üha rohkem liigub Otepää piirkonda kaugtööd tegevaid inimesi, kes ongi ühildanud vabaõhu tegevused töö tegemisega. Mis võib olla parem rahva tervise seisukohast? Ainult et Otepää turismi ettevõtjad, kes on ikka enamuses väikeettevõtted, peavad nüüd looma lisavõimalusi sellise turismi kasvuks.

Tiiu Niglas: Minu arvates on Eestis nii palju huvitavaid inimesi, kes on loonud ägedaid kohti, mida külastada ja teenuseid, mida tarbida. Miks mitte toetada inimesi meie ümber, valides seda, mida neil on pakkuda? Ja seda ükskõik mis ilmaga või aastaajal.

Millised on teie enda lemmikpaigad Eestis ja kuhu soovitate just sügisel ja talvel minna ning mida ette võtta?