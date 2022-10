Petjasündroomi all kannatab palju edukaid ja kuulsaid naisi

Lapsena on tavaline jäljendada oma vanemat õde või venda – Serena on öelnud, et ta kopeeris alati oma õde Venust. Jah, nende peres oli kaks Venus Williamsit. Saada päriselt Serenaks oli talle väga raske.

USA popsensatsioon Lady Gaga on öelnud, et tunneb ennast endiselt keskkooliõpilasena, kes on kaotaja rollis. „Ma pean end ise motiveerima ja ütlema igal hommikul, et ma olen superstaar – vaid nii suudan päeva üle elada.“

Natalie on lõpetanud Harvardi ülikooli ja 2015. aastal peetud vilistlaste kõnes ütles ta, et tunneb end paremini kui aastal 1999, mil ta õppima asus. „Alguses tundsin, et midagi on valesti, ma ei ole piisavalt tark, et siin olla. Iga kord, kui suu avasin, oli vaja tõestada, et ma pole loll näitleja.“

Harry Potteri filmide staarnäitleja Emma on avalikult petjasündroomi põdemist tunnistanud. Ta on kirjeldanud ajakirjale Vogue antud intervjuus, et kui keegi teda kiidab, tunneb ta end äärmiselt ebamugavalt.

Allikas: Entrepreuneur.com