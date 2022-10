Ukrainlanna Maria: Elus ei ole oluline see, kas su kapis on Gucci, Vuitton ja Dior, kuigi veel paar aastat tagasi arvasin teisiti. Tähtis on armastus

Kokkusaamise päeval, selgub, on Marial sünnipäev. Ta kannab prantslasest kihlatu Jimmy kingitust – pariisliku vaibiga musta valgetäpilist kleiti kahara seelikuosaga. „Elu alles algab, tunnen ennast kümme aastat nooremana!“ rõõmustab naine. „Alati olen uskunud, et elu ja inimesed on imelised ning kõik, mis minuga juhtub, juhtub parimal moel.“