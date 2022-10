Shalini Mody: olen jõudnud uskumuseni, et alati ei pea otsima endas jumalannat ega kuningannat

Iseseisvus on olnud aastaid minu suur soov ja siht. Päeval, mil alustasin selle kolumni kirjutamist, algas minu viies hooaeg GraceFitis. Mõistsin, et lisaks sellele, et tegu on minu tööga, on GraceFitist saanud ka minu iseseisvumise lugu.