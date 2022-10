Kuus põhjust, miks peaksid joogat proovima

Jooga on huvitav praktika, sest see on mõeldud julgetele (kes me tegelikult kõik oleme). Joogaga tegeledes ei ole sul võimalik enda eest põgeneda. Kui sa rullid oma mati lahti, siis oled sa iseendaga – sellel matil ei ole su perekonda, tööd, kolleege, sõpru, kaaspraktiseerijaid ega õpetajaid. Kõik, mida teed, teed iseendale. Seega on jooga suurepärane meetod, mille kaudu iseend tundma õppida. Miks sa vaatad teisi, võistled? Miks pingutad üle, kui võid valida teha vähem? Või vastupidi, teed vähem, kui võiksid teha rohkem? Näed kontsentratsiooni sellest, kes sa oled väljaspool joogamatti, või seda, kuhu su energia läheb (mõtled kogu aeg tööst, perekonnast, teistest).