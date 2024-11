Meid ei mõjutata ostma vaid füüsilises poes. Näiteks märkad sotsiaalmeediaplatvormil mõne brändi uut toodet, mis sulle alguses erilist muljet ei avalda. Päevad mööduvad, näed seda toodet oma veebivoogudes veel ja järsku avastad end juba e-poest, vajutamas nupule “osta”. “Inimese aju iseloomustab muu hulgas fenomen pidada kõike tuttavat turvaliseks, me ei suuda eristada ega mäletada, kas oleme näinud toodet teleekraanil või sõbra käes. Selle tulemusena tekib auto­maatselt järeldus, et see on “kõigil”, järelikult on tegemist väärtusliku esemega,” selgitab ostuotsuse tekkimist Samuel Põldaru, kes on aastaid nii reklaamikampaaniaid välja mõelnud kui ka e-poode pidanud. “Kipume ostlema ka eeldusel “mida tuntum, seda ihaldusväärsem”,” toob välja Ivar Soone. “Kui pidevalt saad kinnitust, et miski on ostmist väärt, siis pikapeale hakkab aju seda uskuma ning tekibki ostusoov,” lisab ta. “Ega muidu meile Poola pesupulbri­reklaame söögi alla ja söögi peale näidataks, kui need ei toimiks.”