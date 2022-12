Mööblisalongi omanikud annavad nõu: just see võiks olla kodu sisustades kõige olulisem

„Vahel tullakse salongi ilupildiga, et tahan ka sellist diivanit. Nendel hetkedel mõtlen, et ajakirjad ja Pinterest on küll head ideede lappamiseks, aga kas teha ka oma kodu täpselt nagu pildil? Mina ei teeks!“ ütleb Liina. „Esimene küsimus mööblit valides võiks olla: mis mulle meeldib?“ Soetades eseme vaid seetõttu, et see on moes, viskad selle tõenäoliselt paari aasta pärast elamisest välja – see polnud asi, millega päriselt suhestusid, täiendab Lauri.