Psüühikahäire, millega võib kaasas käia nii halvav perfektsionism kui ka täielik kaos

Kui loed mõnd ATH stampkäsitlust, seisab seal, et tavaliselt diagnoositakse ATH umbes 8–10aastaselt ja pigem on see häire, mis kimbutab poisse. Alles hiljuti on aga jälile jõutud, et naised on lihtsalt väga „tublid“ oma hädasid varjama – me näeme ekstra palju vaeva, teeme ekstra palju tööd, sisendame endale, et oleme saamatud, kui ei saa hakkama nii hästi kui teised.