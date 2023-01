Plaanid alustada jooksutrennidega? Kui sageli tohib algaja treenida ja kui kiiresti koormust kasvatada?

Iga aeg, aga eriti just uue aasta algus, on uute harjumuste juurutamiseks suurepärane. Füsioteraapia Kliiniku juhataja, füsioterapeut ja koolitaja Katre Lust-Mardna sõnul on küll tore, et inimesed otsivad pidevalt imeravimit, kuidas elu paremaks muuta, aga see on tegelikult väga lihtne — rohkem liikuda! Siin on tema soovitused värsketele sportlastele.